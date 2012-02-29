به گزارش خبرنگار مهر، سید نورالله موسوی‌نیا ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ملت ایران مانند گذشته بار دیگر پای صندوق‌های رای حاضر خواهند شد. حضور حداکثری مردم و انتخاب نماینده اصلح، توطئه‌های دشمنان را خنثی خواهد کرد.

وی ادامه داد: مردم ایران با حضور گسترده در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نشان خواهند داد که جمهوری اسلامی ایران تنها کشور مردم سالاری است که سیاست و دیانت آن با هم پیوندی ناگسستنی دارد.

مدیرکل تبلیغات بوشهر مردم سالاری را به معنای ایفای نقش اساسی ارزشهای دینی و مذهبی در جامعه دانست و گفت: بی‌شک این نوع دموکراسی در چارچوب عقل گرایی قرار گرفته و همه نمایندگان آن ملت نیز باید حول محور مذهب و عقل قانون‌گذاری کنند.

وی ادامه داد: در جامعه‌ای که اکثر مردم، اسلام را به عنوان سیستم اخلاقی برتر پذیرفته‌اند مردم‌سالاری اسلامی حاکم است و طبیعی است که قوانین حاکم بر آن نیز مورد مقبولیت اکثریت مردم باشد.

موسوی‌نیا اضافه کرد: مردم سالاری دینی نخستین بار طی سالهای اخیر از سوی مقام معظم رهبری برای توصیف و تبیین نظام جمهوری اسلامی به کار رفت و این به معنای ترکیب دین و مردم سالاری نیست بلکه یک حقیقت واحد در جوهره نظام اسلامی است.

وی افزود: اگر بنا باشد نظامی بر مبنای دین شکل گیرد، شکل‌گیری این نظام بدون پذیرش مردم ممکن نیست ضمن آنکه تحقق مردم سالاری واقعی هم بدون دین امکان‌پذیر نخواهد بود.

مدیرکل تبیلیغات اسلامی استان بوشهر با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اضافه کرد: اگر یک حکومت ادعا کند که مردمی است باید به معنای اول هم مردمی باشد یعنی مردم در این حکومت دارای نقش باشند و هم در تعیین حاکم جمهوری اسلامی هم بر این دو پایه جمهوری و دیگری اسلامی استوار است.

وی ادامه داد: جمهوری یعنی آحاد مردم و جمعیت کشور آنها هستند که اداره کشور و تشکیلات دولتی و مدیریت کشور را تعیین می‌کنند و اسلام یعنی این حرکت مردم بر پایه تفکر اسلام و شریعت اسلامی است. در چنین کشوری اگر حکومتی مردمی است، پس اسلامی هم است.

موسوی‌نیا افزود: مردم سالاری یعنی توجه به مایحتاج مردم، یعنی درک کردن حرفها و دردهای مردم، یعنی مردم را در عرصه آوردن. یعنی اینکه مردم در صحنه ها حضور دارند، تصمیم می گیرند، انتخاب می کنند و آینده و سرنوشت جامعه را بدست خود رقم می‌زنند.

وی گفت: در جامعه‌ای که مردم آن اعتقاد به خدا دارند، حکومتش نیز باید حکومت اعتقادی باشد، یعنی حکومت اسلامی و شریعت اسلامی. احکام و مقررات اسلامی باید بر زندگی مردم جاری باشد و به عنوان اجرا کننده این احکام در جامعه، آن کس از همه شایسته‌تر است که دارای صفات بارز و اصولی همچون امانت‌داری، رازداری، عدالت، شجاعت و در یک کلام نماینده حکومت اسلامی به تمام معنا باشد.

موسوی‌نیا خواستار رعایت اخلاق انتخاباتی از سوی نامزدهای انتخاباتی شد و افزود: نامزدهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی باید رفتار و کردار خویش را بر اساس اصول و شاخصهای نظام مردم سالار آن هم از نوع مذهبی و اسلامی مطابقت داده و به آن نیز وفادار و پایبند باشند تا این جامعه اسلامی که امروز صدای مردم مظلوم و آزاده دنیاست در عرصه جهانی مقاوم و راسخ تر در برابر امپریالیسم جهانی قد علم کند.