استاندار خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد مردم را به حضور در انتخابات فرا خواندند

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین بیانیه آمده است: پس از حضور باشکوه، حماسی و دشمن شکن مردم آگاه و ولایتمدار خراسان شمالی در راهپیمایی 22 بهمن که تجلی قدرت و اراده الهی بود، اینک مردم همیشه سرافراز این استان در آستانه خلق حماسه ای بزرگ در عرصه سیاسی قرار گرفته اند.

استاندار خراسان شمالی و امام جمعه بجنورد با ذکر این مطلب که در طول سی و سه سال گذشته، تاریخ انقلاب اسلامی مکرر شاهد حضور عاشقانه ملتی بوده که بارها و بارها فداکاری و ایثار خود را بر صفحه تاریخ ثبت کرده ، تاکید کرده اند: آنان پیام بزرگ معمار انقلاب اسلامی، خمینی کبیر(ره) را برلوح دلهایشان ثبت و اصل ولایت فقیه را به عنوان مترقی ترین اصل در تاریخ سیاسی جهان می شناسند و اینک با تداوم تبعیت ازآن، در عصر پرشتاب تحولات امروزی، به نظریه های بی اساس سیاسی یایان داده و برعصر سیطره لیبرال دموکراسی خط بطلان کشیده و بذر امید را در جهان اسلام پراکنده اند.

ابوطالب شفقت و آیت الله مهمانواز متذکر شده اند که امروز چشم امید ملت های مسلمان و مظلومان و آزادیخواهان جهان به نظام جمهوری اسلامی دوخته شده و مردم حماسه ساز و غیرتمند ایران بار دیگر در لبیک به ندای رهبر عظیم الشان خود و با حضور مسئولانه در پای صندوق های رای، با شعور، آگاهی و پشتیبانی قوی خود، اهداف آزادیخواهانه نظام اسلامی را اعلام خواهند کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: سالهاست دشمنان آزادی و استقلال ایران چشم به حضور فرد فرد هر ایرانی در صحنه دارند و با توسل به انواع کارشکنی ها تلاش می کنند تا شاید به خیال خام خود این حضور را کمرنگ و از شکوه آن بکاهند، لیکن همواره تلاشهای شوم آنها با شکستی سخت مواجه شده است زیرا وعده الهی حق است و مکر مکاران به خود آنان باز می گردد.

امام جمعه بجنورد و استاندار خراسان شمالی در پایان این بیانیه تصریح کرده اند: بی شک نگاه مسئولانه نامزدهای انتخاباتی در برابر توطئه های دشمن در کنار مشارکت گسترده مردم برگ زرین دیگری بر صفحات تاریخ درخشان ملت ایران خواهد افزود و این بزرگترین پیام برای سایر کشورهای اسلامی منطقه است.