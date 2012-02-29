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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۲۰

نخست وزیر چین خواستار شد؛

همکاری چین و اندونزی برای حفظ ثبات و رفاه در شرق آسیا

همکاری چین و اندونزی برای حفظ ثبات و رفاه در شرق آسیا

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: نخست وزیر چین در دیدار با وزیر هماهنگی امور سیاسی و امنیتی اندونزی بر همکاری دو کشور در جهت حفظ ثبات و رفاه در شرق آسیا تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی چین (شینهوا)، "ون جیابائو" که در سومین نشست مکانیسم گفت و گوهای دوجانبه بین دو کشور سخن می گفت، افزود: در برابر چالشهایی که بحران بین المللی مالی می تواند برای منطقه شرق آسیا ایجاد کند همکاری در جهت حفظ منافع مشترک در این منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است.

"سویانو" وزیر هماهنگی امور سیاسی و امنیتی اندونزی نیز روابط میان دو کشور را بسیار مثبت و دارای طرفیت بالا توصیف کرد و از نقش مثبت و مهم چین در امور منطقه ای و بین المللی قدردانی کرد.

نشست مکانیسم گفت و گوهای دوجانبه بین اندونزی و چین با هدف تبادل نظر در مورد روابط دوجانبه و بین المللی و همچنین مسایل منطقه ای طراحی شده است.
 

کد مطلب 1547145

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