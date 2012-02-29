هفت ورزشکار قمی به اردوی تیم ملی راگبی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هفت ورزشکار قمی به اردوی تیم ملی راگبی کشورمان برای اعزام به پیکارهای راگبی قهرمانی آسیا در حالی به تیم ملی راگبی مردان کشورمان دعوت شدند که این رشته از جمله ورزش‌های زیر مجموعه هیئت انجمن‌های ورزشی استان قم محسوب می‌شود.



دعوت 45 راگبی باز به تیم ملی



بر این اساس و به مننظور شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا در رشته راکبی 45 بازیکن به اردوی تیم ملی راگبی دعوت شدند تا خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا (سید دو آسیا) آماده کنند در حالی که بین این نفرات هفت راگبی باز قمی نیز حضور دارند.



طبق اعلام فدراسیون انجمن های ورزشی، اردوی آماده سازی این تیم از روز سه شنبه شانزدهم اسفندماه جاری آغاز می شود و نفرات دعوت شده در زمین های شماره سه و چهار مجموعه ورزشی آزادی تهران، تمرینات خود را انجام خواهند داد.



مالزی میزبان راگبی قهرمانی آسیا



این در حالی است که بر اساس زمان بندی انجام شده از سوی کنفدراسیون راگبی آسیا، مسابقات راگبی سید دو قهرمانی مردان آسیا، خرداد ماه سال 91 در مالزی برگزار خواهد شد و تیم ملی کشورمان نیز یکی از تیم های مدعی حاضر در این رقابت ها خواهد بود.



در بین دعوت شدگان به اردوی تیم ملی راگبی کشورمان بابک نوجوان، محمد بید گلی، محمد رضا صفا، علی میرزائی، بهروز نور محمدی، والا صادقی و فربد بزرگمهر هفت راگبی باز قمی هستند که با روحیه بالا و انگیزه فراوان در اردوی تیم ملی حضور می‌یابند.

