بازار ایمپلنت در کشور آشفته است/ تجدید نظر در آموزش دندانپزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین مرتضوی روز چهارشنبه در دومین کنگره بین‌المللی ایمپلنت خلیج فارس در هتل المپیک افزود: چاره‌ای نیست جز اینکه جلوی این دسته از تبلیغات گرفته شود و امیدواریم با راه اندازی انجمن ایمپلنتولوژی بتوانیم این وضعیت را سامان دهیم.

دکتر آرش خجسته دبیرعلمی دومین کنگره بین‌المللی ایمپلنت خلیج فارس نیز گفت: در کشور ما کنگره‌های پزشکی مختلفی در زمینه ایمپلنت برگزار می‌شود اما باید به این نکته توجه کرد که آیا مستندات علمی کافی برای برپایی این کنگره‌ها وجود دارد یا نه این در حالیست که در بیشتر کشورهای دنیا انجمنهای علمی علاوه بر برگزاری کنگره، مسئولیتهای مهمی مانند ارایه کوریکولوم، ارائه دوره‌های فلوشیپ دارند.

وی تاکید کرد: هدف انجمنهای علمی علاوه بر برگزاری کنگره‌ها باید ارایه مستندات علمی باشد چون زمانی می‌توانیم تولیدات کنگره‌های علمی خوبی برگزار کنیم که به مستندسازی علمی نیز توجه کنیم.

دکتر بیژن اخوان آذری عضو هیئت مدیره انجمن دندانپزشکان ایران در ادامه تاکید کرد: لازم است در زمینه آموزش دندانپزشکی تجدیدنظر شود.

وی افزود: در گذشته دندانپزشکان بیشتر به ترمیم دندان‌ها می‌پرداختند اما در حال حاضر با استخوان فک نیز سر و کار دارند. باید توجه داشت که حفره دهان و استخوان فک جدا از سایر اندام‌های بدن نیستند بنابراین لازم است دندانپزشکان دوره‌هایی مانند باکتریولوژی و فیزیولوژیب را بگذرانند.

دکتر اکبر فاضل، دبیر شورای آموزش تخصصی دندانپزشکی نیز در دومین کنگره بین‌المللی ایمپلنت خلیج فارس گفت: سطح آموزش دندانپزشکی در ایران بالا و در حد مطلوب است و در این زمینه از سایر کشورهای منطقه کمتر نیستیم.

وی افزود: با برنامه ریزی صحیح می‌توان استفاده و آموزش ایمپلنت را در مسیر صحیح هدایت کرد تا از مزایای آن استفاده کنیم و معایب آن را به حداقل برسانیم. در حال حاضر دندانپزشکان برای یادگیری از ایمپلنت و شرکتهای تولید کننده برای فروش محصولات خود تمایلات زیادی دارند و متاسفانه شدت آموزشهای غیر آکادمیک در این حوزه افزایش یافته است و به شکایت‌های صورت گرفته در سازمان نظام پزشکی و سازمان پزشکی قانونی رسیدگی می‌شود.

فاضل با اشاره به آموزش دندانپزشکی اظهار کرد: برنامه درسی دندانپزشکی را بازنگری کرده و توانمندیهایی که لازم است یک دندانپزشک از آن برخوردار باشد را به روشهای مختلف استخراج کرده‌ایم. البته باید به این نکته توجه کرد که نوعی سردرگمی در برنامه درسی رشته دندانپزشکی در کشورهای دیگر دنیا وجود دارد چرا که هنوز مشخص نیست که آیا لازم است یک فارغ التحصیل دندانپزشکی در حوزه ایمپلنت آموزش ببیند یا اگر در این حوزه دوره‌هایی را بگذراند برای او یک مزیت محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: دهان قسمتی از بدن محسوب می‌شود بنابراین دندانپزشک باید توانمندی بالایی داشته باشد و به اندازه مناسب در علوم پایه نیز آموزش ببیند.

فاضل با اشاره به راه‌اندازی انجمن ایمپلنتولوژی در آینده اظهارداشت: یکی از وظایف این انجمن این است که مشخص کند یک دندان پزشک در چه صورتی می تواند ایمپلنت را انجام دهد و در این جهت می‌تواند به دوره‌دیدگان در زمینه ایمپلنت مدرکی اهدا کند.

وی در پایان گفت: یکی از اقداماتی که در حال انجام دادن آن هستیم بحث تعالی سازمانی است که در دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی تهران به صورت پایلوت اجرا می‌شود. تعالی سازمانی مربوط به حاکمیت بالینی است و یکی از وظایف حاکمیت بالینی مشخص کردن بهترین درمان برای بیماران است و هدف نهایی اجرای این طرح رضایت مندی بیماران است.