اجرای طرح تحویل حجمی آب از اردیبهشت 91 در دریاچه ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمودی در دوازدهمین جلسه اعضای استانی شورای منطقه ای مدیریت حوضه آبخیز دریاچه ارومیه افزود: مرحله نخست طرح تحویل حجمی آب در اراضی کشاورزی حاشیه دریاچه ارومیه اردیبهشت ماه آغاز می شود.

وی اظهار داشت: سهم عمده ای از منابع آبی در بخش کشاورزی مصرف شده که باید با اعمال برنامه مدیریت بهینه مصارف آب از هدررفت آن در این بخش جلوگیری کرده که در این زمینه مقدمات اجرای طرح تحویل حجمی آب در استان آماده شده است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: در این مرحله از اجرای طرح، تاسیسات لازم برای اندازه گیری و تحویل حجمی آب در 10 هزار هکتار از دشت زرینه رود میاندوآب نصب و با همکاری تشکلهای محلی آببران اجرا می شود .

محمودی عنوان کرد: در 9 شهرستان حاشیه دریاچه ارومیه مجموع اراضی زراعی و باغی قابل کشت نزدیک به 300 هزار هکتار بوده تا پایان سال آینده با همکاری شوراهای اسلامی روستاها، دهیاران و روستائیان نسبت به اجرای طرح تحویل حجمی آب اقدام می شود.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: دشت زرینه رود با 60 هزار هکتار وسعت یکی از بزرگترین شبکه های زراعی استان و اجرای طرح تحویل حجمی آب در این منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

فیض الله شمس اظهار داشت: بررسیهای میدانی برای نحوه اجرای طرح و مکانهای نصب تاسیسات اندازه گیری و تحویل آب بصورت حجمی توسط کارشناسان انجام شده و برای ترمیم و بازسازی امکانات موجود 750 میلیون ریال مورد نیاز است .

وی در ادامه عنوان کرد: با مشارکت واحد ترویج جهاد کشاورزی استان علاوه بر تشکیل تعاونیهای آببران آموزش های لازم به زارعین نیز ارائه می شود.

