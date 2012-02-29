حضور در انتخابات امید معاندان ایران را به یاس تبدیل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیران کل آموزش و پرورش در این بیانیه بیان کرده اند: خراسان بزرگ خاستگاه ارزشها و بالندگی فرهنگ و ادب ایران و ولایتمداران و شهید پروران است و عرصه رویش پاسداران حق و حقیقت و یاران امام(ره) و مقام معظم رهبری است.

این قشر فرهنگی در بیانیه خود با اشاره به اینکه در برهه خاص کنونی نظام سلطه با تمام ترفندهای رسانه ای و بهره وری از همه جامعه شناسان گستاخانه و بی شرمانه کمر به شکست ارزشی ترین انقلاب جهانی بسته است اعلام کرده اند: چشمان دریده نظام سلطه به عدم مشارکت مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دوخته شده است و حضور در این انتخابات فرصتی است که امید در دل این معاندان قسم خورده ایران سربلند را به یاس بدل کنیم و برگ زرین دیگری بر افتخارات ایران اسلامی بیفزائیم.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: همگان می دانیم که این انقلاب، تنها انقلابی است که از نخستین سال پیروزی در طی 33 سال، انتخابات بسیاری با مشارکت فراگیر و حضور عاشقانه و آگاهانه مردم انجام داده است و در راهپیمایی 22 بهمن امسال نشان دادند که بر سر پیمان جان می بازند، لذا این بار نیز با حضور گسترده و پرشور و انتخاب نمایندگانی اصلح، متعهد، متخصص، ولایتمدار، شجاع و مدیر به انجام وظیفه دینی و ملی خویش عمل خواهیم کرد.