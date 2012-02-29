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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۵

حضور در انتخابات امید معاندان ایران را به یاس تبدیل می کند

حضور در انتخابات امید معاندان ایران را به یاس تبدیل می کند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیران کل بعد از انقلاب اسلامی آموزش و پرورش خراسان بزرگ در بیانیه ای حضور گسترده مردمی در انتخابات پیش رو را فرصتی برای تبدیل امید معاندان قسم خورده ایران به یاس دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیران کل آموزش و پرورش در این بیانیه بیان کرده اند: خراسان بزرگ خاستگاه ارزشها و بالندگی فرهنگ و ادب ایران و ولایتمداران و شهید پروران است و عرصه رویش پاسداران حق و حقیقت و یاران امام(ره) و مقام معظم رهبری است.

این قشر فرهنگی در بیانیه خود با اشاره به اینکه در برهه خاص کنونی نظام سلطه با تمام ترفندهای رسانه ای و بهره وری از همه جامعه شناسان گستاخانه و بی شرمانه کمر به شکست ارزشی ترین انقلاب جهانی بسته است اعلام کرده اند: چشمان دریده نظام سلطه به عدم مشارکت مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دوخته شده است و حضور در این انتخابات فرصتی است که امید در دل این معاندان قسم خورده ایران سربلند را به یاس بدل کنیم و برگ زرین دیگری بر افتخارات ایران اسلامی بیفزائیم.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: همگان می دانیم که این انقلاب، تنها انقلابی است که از نخستین سال پیروزی در طی 33 سال، انتخابات بسیاری با مشارکت فراگیر و حضور عاشقانه و آگاهانه مردم انجام داده است و در راهپیمایی 22 بهمن امسال نشان دادند که بر سر پیمان جان می بازند، لذا این بار نیز با حضور گسترده و پرشور و انتخاب نمایندگانی اصلح، متعهد، متخصص، ولایتمدار، شجاع و مدیر به انجام وظیفه دینی و ملی خویش عمل خواهیم کرد.

کد مطلب 1547149

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