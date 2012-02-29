تمام درخواستهای صدور شناسنامه المثنی برای حضور در رای گیری انجام شد

احد جودی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: سازمان ثبت احوال استان کرمانشاه برنامه و فعالیت های جدی و کلی در خصوص برگزاری هرچه باشکوه تر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی انجام داده است.

مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه افزود: ادارات ثبت احوال استان کرمانشاه از یک هفته قبل از روز انتخابات تا روز پنجشنبه 11 اسفند ماه خدمات ویژه ای ارائه کرده است.



جودی گفت: تمام درخواست صدور شناسنامه های المثنی در نوبت اول و دوم، توسط سازمان ثبت احوال کرمانشاه برای حضور در روز رای گیری صادر شده است.



وی افزود: درخواستهای ناشی از فقدان سومین شناسنامه نیز که محرومیت 6 ماهه داشتند با اخذ از اداره کل صادر و تحویل شده است.



مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه در پایان تاکید کرد: برای اینکه هیچگونه شائبه و سوء استفاده یا خدای ناکرده تخلفی در احراز هویت صورت نگیرد همراه داشتن اصل کارت ملی به همراه شناسنامه در روز انتخابات لازم و ضروری است.