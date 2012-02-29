سید محمد جواد آل احمد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: از این تعداد ۱۴ صندوق ثابت و دو صندوق سیار در روستای طایقان و جنداب آراء مردم را جمع آوری میکنند.
وی اعلام کرد: در انتخابات قبلی بیش از ۷۸ درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند.
بخشدار سلفچگان ادامه داد: در هر شعبه اخذ رای سه نفر عضو هیئت ناظر شورای نگهبان، ۵ نفر عضو صندوق، یک نفر نماینده بخشدار یا فرماندار و یک نفر از بازرسی کشور نظارت دارند.
آل احمد با بیان اینکه ۴۴ نقطه اخذ رای وجود دارد که ۳۰ نقطه آن شامل مراکز اداری، خدماتی و صنعتی است که به کار جمع آوری آرا میپردازند.
وی افزود: تلاش میکنیم تا صندوق آرا به دورترین نقاط بخش ارسال شود.
بخشدار سلفچگان با اشاره به حضور پرشور مردم این بخش در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه امسال اظهار داشت: با توجه به این موضوع پیش بینی میشود مردم این بخش در انتخابات آتی نیز حضوری باشکوه و گرم داشته باشند.
قم - خبرگزاری مهر: بخشدار سلفچگان گفت: ۱۶ صندوق ثابت و سیار مسئولیت اخذ آرا در بخش سلفچگان را بر عهده دارند.
سید محمد جواد آل احمد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: از این تعداد ۱۴ صندوق ثابت و دو صندوق سیار در روستای طایقان و جنداب آراء مردم را جمع آوری میکنند.
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