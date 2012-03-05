"عالیجناب عشق" به تدوین رسید

حقیقی در این باره به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری مستند"عالیجناب عشق" که روایتگر زندگی رجبعلی اعتمادی با نام مستعار ر.اعتمادی از داستان‌نویسان معاصر است بهمن ماه در تهران به پایان رسید و تدوین آن به تازگی توسط مژگان کمره ای آغاز شده است. بخش‌هایی از این مستند در شاهرود و قسمتهایی در تهران تصویربرداری شده است.

وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم که این مستند بتواند به نمایش عمومی درآید. پس از آن نیز برای ورود"عالیجناب عشق" به شبکه نمایش خانگی اقدام می‌کنیم. همچنین مستند دیگرم با نام "رنج و ترنج" نیز قرار است برای پخش به شبکه مستند فروخته شود.

"عالیجناب عشق" رویارویی یک مستندساز را با ر.اعتمادی به تصویر می‌کشد. همچنین در بخش‌هایی از فیلم با افرادی چون اسماعیل جمشیدی، بهمن رحیمی از ناشران ر. اعتمادی و سعید وزیری گفتگوهایی صورت گرفته که در باره این نویسنده معاصر صحبت می‌کنند.

حقیقی و انسیه تاجیک تهیه‌کنندگی این مستند 40 دقیقه‌ای را بر عهده دارند.