هنرمندان بین هنرمند بودن و مدیریت یکی را انتخاب کنند

امیر دژاکام نویسنده و کارگردان تئاتر درباره فعالیت‌های اخیرش به خبرنگار مهر گفت: من 3 متن خارجی را به شورای انتخاب متون نمایشی ارائه دادم که به من تاکید کردند اولویت با متون ایرانی است. بنابراین 2 نمایشنامه "ساقی" و "نامتعادل گنگ" و طرح نمایشنامه‌ای با نام "عروسی جن" را که هر 3 نوشته خودم است را به شورا ارائه دادم که هنوز جوابی دریافت نکرده‌ام.

وی ادامه داد: یکی ازانتقاداتی که به شورای انتخاب متون نمایشی دارم این است که چرا بازتولید آثار نمایشی باید از اعضاء خود این شورا آغاز شود. متاسفانه در سال گذشته آثار اجرا شده با استقبال روبرو نشده‌اند و بررسی آثار روی صحنه رفته در سال گذشته نشان از کمبود مخاطب در تئاتر شهر دارد. بنابراین با وضعیتی که پیش‌رو داریم تصمیم‌گیری‌های اعضاء شورای بازخوانی نیز زیر سوال می‌رود. این اتفاقات لطمه بزرگی به تئاتر کشور وارد می‌کند.

این کارگردان ادامه داد: متاسفانه برخی از اعضاء این شورا جلسات را به رسمیت نمی‌شناسند و من با قاطعیت اعلام می‌کنم که این جلسات تنها با حضور دو یا سه نفر از اعضاء تشکیل می‌شود. این دوستان به شکل‌های مختلف مانند بازیگر و یا کارگردان در طول سال در تئاتر کشور حضور دارند و بیشترین امکان اجرای نمایش نیز به آنها اختصاص می‌یابد.

وی تاکید کرد: من جزء کارگردان‌هایی هستم که بارها اعلام کرده‌ام با نوبت اجرا مخالفم و هر کارگردانی باید اجازه داشته باشد در طول سال هر تعداد نمایشی که می‌تواند را روی صحنه ببرد. اما تاسف من از این است افرادی که خودشان نوبت اجرا را قبول دارند دست به این اقدامات می‌زنند. زمانی که برای گرفتن اجرای نمایشی به آنها مراجعه می‌کنیم می‌گویند نوبت اجرا نداریم اما متاسفانه خودشان در اولویت برای اجرای آثار قرار می‌گیرند. این رفتارها برای پرستیژ هنری هنرمندان خوشایند نیست.

کارگردان "یک دامان ماه و ستاره" گفت: طرح نمایش "عروسی جن" به شورای حمایت از آثار نمایشی رفته و متاسفانه با آن نیز موافقت نشده‌است. دلیلشان نیز این است که باید متن نمایشنامه کامل را برای تصویب بودجه ارائه دهم. در صورتی که این طرح یک کمدی موزیکال است و اصلا امکان نگارش کامل نمایشنامه وجود ندارد.

وی افزود: من معمولا متن نمایشنامه را در حین تمرین می‌نویسم و بارها هم اعلام کرده‌ام که برخی از آثارم باید در زمان تمرین و به شکل کارگاهی شکل بگیرد. البته برخی از آثارم را نیز به صورت کامل می‌نویسم که چاپ هم شده‌اند.

وی عنوان کرد: اما متن "عروسی جن" باید به صورت قطعه‌قطعه نوشته شود. چون این متن موزیکال است و باید بعد از نگارش، شاعر شعرهای کار را بنویسد و پس از آن آهنگساز موسیقی را تنظیم کند و همه این کارها باید سر تمرینات شکل بگیرد. متاسفانه هنرمندان باید هم شورای انتخاب و هم شورای حمایت از آثار را راضی نگه دارند و این برای هنرمندان فرسودگی به ارمغان می‌آورد.

وی ادامه داد: گروه آمادگی داشت که تمرینات نمایش را از تعطیلات عید آغاز کند اما متاسفانه از آنجا که هنوز جواب قطعی به ما داده نشده است در بلاتکلیفی به سر می‌بریم. البته بعد از عید نوروز اولویت اجرا در سالن اصلی تئاتر شهر با نمایش "عشق و عالیجناب" به کارگردانی حسین پاکدل است. اما حتی اگر بخواهیم خرداد ماه نیز نمایش را اجرا کنیم تمرینات باید از اوائل سال آغاز شود.

وی گفت: بیشترین انتقاد من نسبت به هنرمندان تئاتری است که در شورای انتخاب آثار در تئاتر شهر حضور دارند. این افراد متاسفانه روندی را طی می کنند که به صلاح تئاتر نیست. ما نمی توانیم در یک زمین فوتبال هم توپ بزنیم هم سوت. بنابراین یا باید نقش فوتبالیست را ایفا کنیم یا نقش داور را.این دوستان یا باید به عنوان هنرمند فعالیت کنند و یا به عنوان مدیر در تئاتر کشور سمت داشته باشند.