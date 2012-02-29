مردم خراسان رضوی جلوه ای از مردم سالاری را در انتخابات به نمایش بگذارند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی در اطلاعیه ای حضور پرشور مردم در روز 12 اسفند را برگ زرین دیگری بر صحیفه افتخارات همیشگی ملت ایران دانسته و افزوده است: مردم شریف ایران در تمام فراز و نشیب های تحمیلی از سوی دنیای سلطه، در پرتو مشعل فروزان ولایت مقتدر و توانمند در صحنه حاضر شده و همواره بر قله سرافزاری و افتخار ایستاده اند.

صلاحی افزوده است: مردم در سی و چهارمین بهار پیروزی انقلاب در آزمونی تازه با حضور در عرصه تعیین سرنوشت خویش یکبار دیگر لیاقت و کفایت خود و عجز امپراطوری زر و زور و تزویر را به منصه ظهور خواهد گذاشت.

وی افزوده است: به اعتقاد مردم متدین و آگاه ما در شرایط حساس کنونی ایران و جهان، انتخابات مجلس شورای اسلامی تنها میدان گزینش نمایندگان تازه ای برای خانه ملت نیست بلکه عرصه تقابل با شیطان صفتانی است که چشمان ناپاک خود را معطوف این نظام الهی به عنوان الگوی نهضت بیداری اسلامی کرده تا با مشاهده کمترین تزلزل توطئه ها و اهداف شومشان را با غوغاسالاری و نیرنگ تداوم بخشند.

صلاحی عنوان کرده است: در این میان مردم ولایتمدار و با بصیرت خراسان رضوی نیز همگان با مردان و زنان مومن و متدین کشورمان می روند تا در تجدید بیعت جاودانه و پایدار خود با امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری جلوه ای زیبا از مردم سالاری دینی و عمل به وظیفه ای اسلامی و ملی را به نمایش بگذارند.

وی بیان کرده است: بر این اساس خدمتگزاران مردم در ستاد انتخابات خراسان رضوی نیز در قالب هیئت های نظارت، بازرسی و اجرایی تمام توان و تلاش خود را به منظور صیانت از حقوق رای دهندگان و داوطلبان نمایندگی و در جهت برگزاری انتخاباتی سالم، آرام و پرشور بکار گرفته اند.

وی افزوده است: اطمینان دارم مردم دین باور این دیار قدسی با درک حساسیت شرایط و اهمیت بی بدیل مجلس شوراس اسلامی در تحقق برنامه های توسعه، پیشرفت و عدالت کشور در روز 12 اسفند ماه با حضور گسترده خود در انتخابات حماسه ای نو خواهد آفرید و با وحدت و همدلی ضمن خنثی سازی توطئه دشمنان، برگ زرین دیگری بر صحیفه افتخارات همیشگی خود خواهند افزود.