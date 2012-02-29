مالزی برگزاری کنسرت خواننده آمریکایی را لغو کرد/ توجه به احساسات مسلمانان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های مالزی، "رییس یتیم" با اعلام این خبر افزود: این خواننده محدودیتهای فرهنگی و مذهبی جامعه مالزی را در نظر نگرفته و با انتشار عکس خود با خالکوبی نام الله بر بدن خود به دین اسلام و مسلمانان توهین کرده است.

'استار' بزرگترین روزنامه انگلیسی زبان چاپ مالزی روز دوشنبه تصویری از این خواننده را چاپ کرد که در قسمت بالای بدن وی کلمه الله و برخی کلمات عبری خالکوبی شده است.

این روزنامه در شماره روز سه شنبه خود عذرخواهی خود را به چاپ رساند که در آن اعلام شده بود که این عکس بدون قصد قبلی چاپ شده است.

حزب اسلامگرای پاس مالزی نیز از این اقدام دولت ابراز خرسندی کرد و با انتشار بیانیه ای برخورد دولت را موجب جلوگیری از اقدام مشابه از سوی دیگر افراد دانست.

این خواننده آمریکایی قرار بود طبق برنامه اعلام شده، کنسرت خود را امروز چهارشنبه در کوالالامپور اجرا کند.



