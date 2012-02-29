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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۳۷

پیام حسینی در آستانه انتخابات/

ابتدایی‌ترین مسئولیت هنرمندان، اثرگذاری بر سرنوشت ملت است

ابتدایی‌ترین مسئولیت هنرمندان، اثرگذاری بر سرنوشت ملت است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی پیامی به مناسبت فرارسیدن 12 اسفندماه از فرهیختگان، ادیبان، شاعران و هنرمندان برای حضور پرشور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی در این پیام ضمن دعوت از فرهیختگان، ادیبان، شاعران و هنرمندان برای حضور پرشورتر در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ابتدائی‌ترین مسئولیت این اقشار را اثرگذاری بر سرنوشت ملتی دانست که از آن بر خاسته‌اند.

متن کامل پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر است:

دل نشینی سخن از لب شیرین سخنان
همت از جوهر دل خاستگی هاش، ضمان!
فرهیختگان، ادیبان، شاعران، هنرمندان در عداد گروه‌های مرجع می‌باشند که تاثیر کلامشان به تبع علم و اخلاقشان فراوان است.
ابتدائی‌ترین مسئولیت این اقشار، اثرگذاری بر سرنوشت ملتی است که از آن بر خاسته‌اند؛ اینک که حضور در انتخابات با اعتبار این سرزمین نازنین گره خورده است، در نقش‌آفرینی بیش از دیگران از ایشان انتظار می‌رود که نرخ تهدیدها فرو خواهد کشید اگر حضور ملت از حد انتظار فراتر رود.
پس، از ملت شریف ایران، همراهی با هنرمندان برای حضور بسیار چشمگیر تر از گذشته، تقاضایی است که پذیرش آن را در فردای جمعه به رخ دنیا خواهیم کشید.
 
 
 
کد مطلب 1547158

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