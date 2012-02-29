دوره‌ جدید کارگاه رمان کامران محمدی در حوزه‌ هنری استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر ، در این دوره، هنرجویان در طول ۱۵ جلسه، شیوههای نگارش رمان را به صورت عملی فرامیگیرند و مقدمات کار را برای نوشتن رمان خود، انجام میدهند تا در صورت تمایل، در دورههای تکمیلی، آن را کامل کنند.
همزمان، دوره تکمیلی هنرجویانی که کارگاه مقدماتی (دوره پیش) را با موفقیت پشت سر گذاشتهاند نیز بعد از تعطیلات نوروز در حوزهی هنری استان تهران تشکیل خواهد شد و علاقهمندانی که طرح آمادهای برای نوشتن دارند (در صورت تایید سطح) میتوانند برای این کارگاه ثبت نام کنند.
دوره تکمیلی هم 15 جلسه است و در طول آن، اعضای کلاس، رمان خود را مینویسند.
رمانهای تکمیلشده هنرجویان برای انتشار به ناشران مختلف معرفی خواهد شد.
حوزه هنری استان تهران درخیابان بخارست، پایینتر از میدان آرژانتین، کوچه دوازدهم، پلاک سه، واقع شده و شماره تماس های 88504616 و 88504617 را برای ثبت نام در این کارگاه ها اعلام کرده است.
محمدی رمان هایی چون " آن جا که برف ها آب نمی شوند" و " بگذارید میترا بخوابد " را در کارنامه ادبی اش دارد.
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