اقدامات خوبی برای جذب کاروانهای راهیان نور به کرمانشاه صورت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید دادوش هاشمی گفت: شهدا و ایثارگران با اهداء جان خود از نظام مقدس جمهوری اسلامی و کیان میهن اسلامی حفاظت کردند لذا همه ما وظیفه داریم که در راستای زنده نگه داشتن یاد و فداکاری های این عزیزان تلاش نمائیم.

استاندار کرمانشاه افزود: در دو سال گذشته برای تقویت فرهنگ ایثار و شهادت تلاش های ویژه ای صورت گرفته است و در این راستا برنامه ها و یادواره های مختلفی از جمله یادواره های ملی و منطقه ای شهدا در سطح استان، اولین گردهمایی آزادگان از سراسر کشور در سالروز آزادگان در استان، احداث یادمان های شهدا همچون بازی دراز و یادمان شهید شیرودی و اجرای موزه شهدا در استان تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شده است.

هاشمی گفت: همچنین برای جذب بیش از پیش کاروانهای راهیان نور به استان اقدامات خوبی صورت گرفته بطوریکه میزان جذب این کاروان ها نسبت به گذشته از 130 درصد رشد برخوردار است.

استاندار کرمانشاه افزود: در خصوص توجه به مساجد و خانه های عالم و حوزه های علمیه نیز تلاش های خوبی صورت گرفته که در این راستا احداث 50 خانه عالم، احداث و توسعه مساجد شهری و روستایی، تامین زمین مورد نیاز احداث مصلای کرمانشاه از محل اعتبارات استانی و کمک به حوزه های علمیه اسلام آباد، سرپل ذهاب، سنقر، صحنه و شروع عملیات اجرایی مدرسه علوم دینی روانسر طی دو سال گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

آسمان کرمانشاه برفی و بارانی می شود

اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه پیش بینی کرد که تا آخر هفته جاری با ورود سامانه ناپایدار به جو منطقه، شاهد بارش باران، برف، وزش باد و حتی غبارآلودگی در نواحی مرزی و غربی استان باشیم.

این سامانه ناپایدار از اواخر وقت امروز وارد جو استان می شود و به تناوب باعث بارشهایی همراه با رعد و برق خواهد شد که در ارتفاعات استان، بارشها عموما بصورت برف خواهد بود.

بیشترین شدت بارندگیها در روزهای پیش رو برای نواحی شمالی استان کرمانشاه پیش بینی شده است. براساس این گزارش، متوسط دمای هوای استان نیز از امروز تا آخر هفته دارای روندی کاهشی خواهد بود.

برگزاری اجلاس سراسری نماز در کرمانشاه

معاون برنامه ریزی و ارزیابی ستاد اقامه نماز کشور گفت: با پیشنهاد رهبر معظم انقلاب و تصویب ستاد اقامه نماز، بیست و یکمین اجلاس نماز در نیمه دوم سال 91 در استان کرمانشاه برگزار می شود.

حجت الاسلام سید مرتضی صاحب فصول افزود: برگزاری بیستمین اجلاس در بوشهر همزمان با سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه بود، ایشان در همان زمان برای رئیس ستاد اقامه نماز پیام دادند که بیست و یکمین اجلاس در استان کرمانشاه برگزار شود.

وی افزود: این پیشنهاد مورد تصویب ستاد اقامه نماز قرار گرفت و بنا شده است اجلاس آینده در نیمه دوم سال 91 در استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

صاحب فصول اضافه کرد: 20 سال از برگزاری سالانه اجلاس نماز می گذرد و بیستمین اجلاس نماز که مهر ماه امسال در بوشهر برگزار شد بسیار موفق بود و رضایت خاطرعلاقه مندان و دلسوختگان نماز را فراهم کرد.

معاون برنامه ریزی و ارزیابی ستاد اقامه نماز کشور گفت: اجلاس های نماز مکانی برای بررسی مشکلات نماز و نماز خوانی، ارزیابی و آسیب شناسی آن است.

صاحب فصول در پایان گفت: برگزاری همایش های تجلیل تنها بهانه ای برای تقدیر ازفعالان دستگاه های مختلف در زمینه ترویج نماز بوده و اجر نماز در نزد خداوند قرار دارد.