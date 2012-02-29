کاهش 16 درصدی تلفات رانندگی در گلستان/ مرگ 474 نفر

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام این اداره کل، در ده ماه امسال474 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند و این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که 564 نفر در تصادفات رانندگی کشته شدند، 16 درصد کاهش نشان می‌دهد.

پزشکی‌قانونی استان گلستان اعلام کرد: از مجموع تلفات رانندگی 10 ماهه امسال 400 مرد و 74 زن بودند.

در این گزارش با اشاره به محل وقوع تصادفات منجر به فوت در 10 ماهه امسال آمده است: بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 274 در جاده‌های برون شهری و پس از آن با 114 مورد در تصادفات درون شهری، 85 مورد در جاده‌های روستایی و یک مورد نامعلوم گزارش شده است.

همچنین در 10 ماه امسال، آمار هفت هزار و 681 نفر مصدوم حوادث رانندگی در مرکز پزشکی قانونی‌استان ثبت شده است که از این تعداد پنج هزار و 728 مرد و یک‌هزارو 953 زن هستند. مصدومین حوادث رانندگی ده ماهه امسال نیز در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، 6.3 درصد کاهش یافته است. تعداد مصدومین حوادث رانندگی 10 ماهه سال گذشته، هشت هزار و 197 نفر بود.

41 کشته در حوادث رانندگی دی ماه

در دی امسال تلفات حوادث رانندگی 41 نفر بود که در مقایسه با 43 نفری که در مدت زمان مشابه سال گذشته جان باختند 4.7 درصد کاهش نشان می‌دهد.

از مجموع 41 نفر کشته حوادث رانندگی دی ماه، 34 مرد و هفت زن بودند. 25 نفر از کشته شدگان حوادث رانندگی دی ماه در جاده های برون شهری، 12 نفر در جاده‌های درون شهری و چهار نفر در جاده‌های روستایی ثبت شده است.

تعداد مصدومین حوادث رانندگی دی ماه نیز 581 نفر است که این آمار در مقایسه با 623 مصدوم حوادث رانندگی که در دی سال گذشته به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه داشته‌اند 6.7 درصد کاهش داشته است.