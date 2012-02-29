یک خانه در جزیره هرمز به شبکه اقامتگاه های بومی اضافه شد

اکبر رضوانیان به خبرنگار مهر گفت: خانه هرمز اکنون با ظرفیت 15 نفر شروع به کار کرده است این خانه مطابق با معماری اصیل جزیره هرمز است که مالک آن تمایل دارد عضو گروه خوشه سار شود.

وی افزود: ارائه غذای بومی، پذیرایی از مهمانان و گردشگران با اثاثیه بومی جزیره هرمز و جاری بودن زندگی شخصی مالک در خانه، از جمله ویژگی های این خانه است.

رضوانیان بیان کرد: گروه خوشه سار بوم گردی دارای 19 اقامتگاه بومی و سنتی در برخی از شهرهای گردشگری ایران مانند کاشان( خانه نقلی)، روستای قهی اصفهان( خانه بوتیمار) و ... است که معماری آنها مطابق با معماری تاریخی شهر و زندگی جاری در آن نیز تداعی کننده فرهنگ سنتی گذشته آن منطقه است.

وی گفت: در این خانه ها که کاربری اقامتی و پذیرایی دارند مالک می بایست در کنار گردشگران به شکل بومی زندگی و از مهمانان خود پذیرایی کند.

رضوانیان افزود: وجوه مشترک خانه های این گروه انتخاب خانه‌ای بومی، مرمت و سکونت در آن، استفاده از معماری داخلی ساده محلی، پذیرایی با غذای اصیل بومی، درگیر کردن ساکنین محلی در فعالیتهای خود، احترام به فرهنگ و آیین های مردم بومی، معرفی هنرها و صنایع خاص منطقه و معرفی موسیقی ایرانی، عرفانی و تلفیق آن با موسیقی جهان است.