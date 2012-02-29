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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۳۲

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همایش مشترک مسئولان ستاد انتخابات شهرستان پاکدشت برگزار می شود

همایش مشترک مسئولان ستاد انتخابات شهرستان پاکدشت برگزار می شود

پاکدشت – خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات شهرستان پاکدشت گفت: همایش مشترک نمایندگان فرماندار، اعضای شعب اخذ رأی، ناظران، بازرسان و مسئولان ستاد انتخابات شهرستان پاکدشت برگزار می شود.

عین الله تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این همایش با حضور استاندار تهران، چهارشنبه دهم اسفندماه در مصلی امام خمینی(ره) پاکدشت برگزار می شود.

وی بیان کرد: این همایش باتوجه به نزدیک شدن به نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی، زمان تبلیغات، رصددقیق فعالیت تبلیغاتی نامزدها و ایجاد آرامش در فضای انتخاباتی استانانجام می گیرد.

گفتنی است بیش از 120 هزار نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات در پاکدشت، در 122 شعبه اخذ رأی در یک حوزه اصلی و یک حوزه فرعی رأی رایانه ای داده و طی آن، آرای خود را به صورت الکترونیک به کاندیداهای مورد نظر می دهند.

پیش از این، وزارت کشور اعلام کرده بود که در انتخابات 12 اسفند مجلس نهم شورای اسلامی، 10 درصد حوزه های انتخابیه به صورت آزمایشی، انتخابات رایانه ای خواهند داشت و پاکدشت، تنها شهرستان استان تهران در این زمینه است.

کد مطلب 1547163

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