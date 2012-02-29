مهلت ارسال مقاله به نشست مشترک علما تشیع و تسنن اعلام شد

محمود غلامی جامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این نشست در نیمه دوم فروردین ماه سال آینده برگزار می شود، اظهار کرد: فراخوان ارسال مقاله به این نشست در میان مراکز آموزشی وپژوهشی و مدارس علمیه شیعه و سنی توزیع شده است.

وی در خصوص موضوعات فراخوان مقاله بیان کرد: زیارت از دیدگاه مذاهب اسلامی، احادیث امام رضا(ع) در منابع معتبر مذاهب اسلامی، تجلی زیارت در ادبیات مذاهب اسلامی، اهل بیت(ع) محور وحدت، تحقق توحید در زیارت و زیارتنامه ها، نقش اماکن زیارتی در همگرایی و اتحاد اسلامی، شخصیت امام رضا(ع) در منابع مذاهب اسلامی از جمله محورهای فراخوان مقاله است.

غلامی افزود: حدیث سلسلة الذهب و جایگاه آن در همگرایی اسلامی، نقش امام رضا(ع) در تقریب و اتحاد اسلامی، امام رضا(ع) در فرهنگ شعرای مذاهب اسلامی، آداب زیارت در مذاهب اسلامی، زیارت امام رضا(ع) و عالمان و اندیشمندان مذاهب اسلامی در تاریخ اسلام و مشروعیت عقلی و نقلی زیارت در منابع معتبر مذاهب اسلامی از دیگر موضوعات فراخوان مقاله به دبیرخانه فرهنگی، پژوهش و آموزشی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی است.

وی با بیان اینکه این نشت همه ساله به منظور تقویت وحدت و همگرایی میان علما و روحانیون شیعه و سنی خراسان رضوی برگزار می شود، تصریح کرد: بصیرت افزایی هر چه بیشتر میان اقشار تاثیرگذار به ویژه علما تشیع و تسنن با توجه به موج بیداری اسلامی در منطقه، نمایش اقتداری امت اسلامی در مقابل دشمنان اسلام و خنثی کردن توطئه های دشمنان در ایجاد تفرقه بین امت اسلامی از جمله اهداف برگزاری این نشست است.

کارشناس فرق و مذاهب تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: فراهم کردن زمینه ای برای مشارکت و همدلی پیروان مذاهب اسلامی در پیشبرد اهداف نظام مقدس اسلامی ایران از دیگر اهداف برگزاری این نشست مشترک است.

وی با بیان اینکه حداکثر صفحالت ارسالی هر مقاله باید 30 صفحه باشد، عنوان کرد: مقالات باید دارای عنوان، چکیده، کلمات کلیدی، متن اصلی و فهرست منابع بوده و در راستای محورها و موضوعات همایش باشد.

کارشناس فرق و مذاهب تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ادامه داد: ارسال چکیده مقالات حداکثر در 300 کلمه به انضمام اصل مقاله ضروری است.

وی بیان کرد: پنجمین نشست مشترک علما و روحانیون تشیع و تسنن در استان به شکل دو روزه برگزار می شود که روز اول 100 نفر از علمای نخبه شیعه و سنی در قالب کمیسیون های مختلف برای تبادل نظر در موضوعات فراخوان شده انجام می شود.

کارشناس فرق و مذاهب تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: همایش اصلی این نشست روز دوم با حضور 500 نفر از علمای شیعه و سنی استان برپا می شود.

به گفته وی، علاقمندان می توانند مقالات خود را به مشهد، بلوار مدرس، اداره کل تبلیغات اسلامی، معاونت فرهنگی، پژوهشی و آموزشی ارسال کنند.