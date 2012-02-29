1300 بازرس بازار شب عید مازندران را نظارت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم اصغرزاده پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح نظارتی ویژه نوروز 91 از یازدهم اسفند لغایت 15 فروردین سال 91 در سطح استان اجرایی می شود.

وی بیان داشت: طرح نظارتی نوروز 91 برای نظارت بر واحدهای عرضه کننده خدمات و کالاهای پر تقاضا نظیر کیف، کفش،آجیل، مواد پروتینی و خدمات حمل مسافر در استان نظارت می شود.

اصغرزاده افزود: با بهره گیری 300 بازرس و کارشناس و حدود هزار بازرس افتخاری تا 15 فروردین 91 بر واحدهای اقتصادی وعرضه کالاهای پرمصرف نظارت صورت می گیرد.



وی به برگزاری 18 نمایشگاه عرضه کالا و خدمات در آستانه نوروز در شهرهای استان خبر داد و افزود: تعداد هزار و500 غرفه توزیع کننده مایحتاج ضروری و پرمصرف مردم در ایام نوروزی به همشهریان مازندرانی خدمات ارائه می کنند.



معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: توزیع گسترده گوشت مرغ به قیمت سه هزار و50 تومان و توزیع دو هزار تن سیب، دو هزار تن پرتقال در روزهای پایانی سال از جمله خدمات این سازمان است.



اصغرزاده افزود: شهروندان مازندرانی اگر پیرامون گرانفروشی، کم فروشی واحتکارگزارش داشته باشند سامانه 124جهت پاسخگویی به صورت شبانه روزی در اختیار شهروندان مازنی است.



وی، به گزارش 11 ماهه این سازمان اشاره کرد و افزود: بالغ بر 350 هزار مورد بازرسی طی این مدت صورت گرفته که 28 هزار تخلف گزارش شده است.