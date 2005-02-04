نامه ائمه جمعه استان مركزي به رييس مجلس براي تخصيص بودجه جهت ساخت و تكميل مصلاهاي كشور

به گزارش خبرگزاري مهر ائمه جمعه استان مركزي در اين نامه مصلاها را از جمله اركان حكومت اسلامي، پايگاههاي ارزشي و آبرو و مظهر قدرت مسلمين عنوان كردند و افزودند: مجلس شوراي اسلامي كه بودجه سال آينده را بررسي مي كند مناسب است مبالغي را براي احداث يا تكميل مصلاهاي كشور اختصاص دهد كه با عنايت مسوولين نظام اين پايگاههاي ارزشي كه آبرو و مظهر قدرت مسلمين است در شان و جايگاه نمازگزاران باشد.

در حال حاضر در 16 شهر و شهرستان استان مركزي نمازجمعه برپا مي شود كه برخي شهرها يا مصلا ندارند يا تكميل نشده است و دچار مشكلات عمراني است.

در جلسه اي كه به همين مناسبت در خانه امام جمعه اراك برگزار شد امام جمعه اراك توجه به مصلاها و مددجويان بهزيستي از سوي نمايندگان مجلس مورد تاكيد قرار داد و گفت: بخشي از ماليات هر استان مي تواند در بهزيستي همان منطقه هزينه شود تا مستمري مددجويان بهزيستي افزايش يابد.

آيت الله محسني گرگاني افزود: حجه الاسلام تقوي اين موضوع را با آقاي عارف در ميان گذاشته و ايشان قول داده كه درصورت طرح موضوع در مجلس موضوع مصلاها حمايت شود.

در اين جلسه نماينده مردم تفرش و آشتيان در مجلس شوراي اسلامي گفت: طبق قانون مساجد ومصلاها بودجه دولتي ندارند در حاليكه مسجد با مصلا فرق دارد و مصلا داراي يك پايگاه حكومتي و تريبون پيام انقلاب است و نياز به مساعدت دولت دارد.