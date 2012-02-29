محکومیت حمله به اتوبوس شیعیان/ پاکستان ادعای ویکی لیکس را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد در بیانیه ای ضمن محکوم کردن حمله تروریستی به شیعیان در مسیر اسلام آباد و ابراز همدردی با خانواده قربانیان و دولت پاکستان اعلام کرد این نهاد بین المللی برای مقابله با تروریسم در کنار پاکستان خواهد بود.

خبر دیگر اینکه "آصف علی زرداری" رئیس جمهوری و "یوسف رضا گیلانی" نخست وزیر پاکستان این حمله را محکوم کردند.

رسانه های پاکستانی همچنین از برگزاری تظاهرات گسترده مردم در اعتراض به کشته شدن شیعیان توسط افراد ناشناس در شهر "کوهستان" خبر دادند.

پلیس پاکستان نیز از افزایش تلفات حمله مسلحانه افراد ناشناس به اتوبوسی در شمال غرب این کشور به 18 شهید و 9 زخمی خبر داد.

یک مقام ارشد پلیس پاکستان در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت : همه مسافران این اتوبوس شیعی مذهب بوده و به نظر می رسد که این حمله تروریستی از سوی تندروها رخ داده است.

این اتوبوس از راولپندی پاکستان راهی شهر گیلگیت در شمال این کشور بود. پیش از این نیز حملات تروریستی زیادی علیه شیعیان در پاکستان توسط تندروها رخ داده است.

همچنین وزارت امور خارجه کره جنوبی امروز چهارشنبه گزارشها درباره ربوده شدن دو تبعه کره ای در شهر کراچی در جنوب پاکستان را تکذیب و اعلام کرد: افراد ربوده شده پاکستانی بودند.

خبر دیگر اینکه ارتش پاکستان امروز سه شنبه ادعای پایگاه اینترنتی ویکی لیکس را در این باره که ارتش و مقامات اطلاعاتی پاکستان از محل حضور اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده در شهر ابوت آباد پاکستان مطلع بودند، رد کرد.