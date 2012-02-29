"معماری" به رشته های دانشگاه صنعت و معدن گلبهار افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی صبح چهارشنبه در بازدید سرزده از این دانشگاه، اظهارکرد: اکنون 46 دانشجو از داخل و خارج استان در دو رشته صنایع، کامپیوتر و نرم افزار در دانشگاه صنعت و معدن استان و فرودگاه گلبهار مشغول به تحصیل هستند.

وی از روند برگزاری کلاس ها در این مرکز اموزشی دیدن کرد و ضمن حضور در یکی از کلاس های درس در مورد روند آموزشی این دانشگاه با دانشجویان صحبت کرد.

در ادامه این بازدید که با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی و برخی از مسئولان استان برگزار شد، استاندار از خوابگاه شماره یک دانشکده فنی و مهندسی گلبهار که 38 نفر در آن ساکن هستند دیدن کرد.

صلاحی پس از این بازدیدها در مرکز آموزش خلبانی و پرواز های تفریحی ایران حضور یافت.

کامران طاهری مدیرعامل فرودگاه گلبهار در این بازدید گفت: در این مجموعه 22 فروند هواپیما وجود دارد که برای افراد علاقمند و دانشجویان علوم هوانوردی خدمات ارائه می کنند.

وی با بیان اینکه هم اکنون چهار فروند هواپیما نیز در حال خریداری شدن است افزود: برای بهره برداری از این فرودگاه بیش از هشت میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.