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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۵

مهرماه آینده/

"معماری" به رشته های دانشگاه صنعت و معدن گلبهار افزوده می شود

"معماری" به رشته های دانشگاه صنعت و معدن گلبهار افزوده می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی گفت: مهرماه سال آینده رشته معماری به رشته های دانشگاه صنعت و معدن استان و فرودگاه گلبهار افزوده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی صبح چهارشنبه در بازدید سرزده از این دانشگاه، اظهارکرد: اکنون 46 دانشجو از داخل و خارج استان در دو رشته صنایع، کامپیوتر و نرم افزار در دانشگاه صنعت و معدن استان و فرودگاه گلبهار مشغول به تحصیل هستند.

وی از روند برگزاری کلاس ها در این مرکز اموزشی دیدن کرد و ضمن حضور در یکی از کلاس های درس در مورد روند آموزشی این دانشگاه با دانشجویان صحبت کرد.

در ادامه این بازدید که با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی و برخی از مسئولان استان برگزار شد، استاندار از خوابگاه شماره یک دانشکده فنی و مهندسی گلبهار که 38 نفر در آن ساکن هستند دیدن کرد.

صلاحی پس از این بازدیدها در مرکز آموزش خلبانی و پرواز های تفریحی ایران حضور یافت.

کامران طاهری مدیرعامل فرودگاه گلبهار در این بازدید گفت: در این مجموعه 22 فروند هواپیما وجود دارد که برای افراد علاقمند و دانشجویان علوم هوانوردی خدمات ارائه می کنند.

وی با بیان اینکه هم اکنون چهار فروند هواپیما نیز در حال خریداری شدن است افزود: برای بهره برداری از این فرودگاه بیش از هشت میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

کد مطلب 1547172

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