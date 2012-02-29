به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسن‌بیگی نویسنده رمان‌ها و داستان‌هایی چون «چته‌ها» و «محمد (ص)» که به تازگی رمان «قدیس» را از سوی انتشارات کتاب نیستان منتشر کرده است، پیش از ظهر امروز چهارشنبه 10 اسفند با حضور در تحریریه مهر درباره این رمان به گفتگو پرداخت.

حسن بیگی در این گفتگوی صمیمی با اشاره به اینکه در دهه‌های 60 و 70 ادبیات و رمان‌نویسی دینی به نوعی صاحب متولی بوده و الگوسازی از شخصیت‌های دینی در داستان در راستای آموزش عمومی توجیه می‌شد، گفت: در آن سال‌ها همه دغدغه داشتند. آرمان‌ها هنوز بود. مردم هم به شدت مواظبش بودند و خود حضرت امام (ره) هم به شدت مراقبت می‌کرد.

وی ادامه: امروز اما این ماجرا فرق کرده است. مضیقه‌های مالی در نشر وارد شده‌اند و متولی‌های دولتی و حتی غیردولتی آن نیز دیگر دغدغه مندی برای انتشار این آثار حس نمی‌کنند؛ در حالی که به نظر می‌رسد فاصله گرفتن ما از آرمان‌ها باید ایجاب کند که بستر بهتری برای نمایش این دغدغه‌ها فراهم باشد، اما آنچه امروز می‌بینیم این است که وضعیت نشر آثار دینی از قضا در حال بدتر شدن است و نویسنده‌ها نیز کمتر به آن اقبال نشان می‌دهند.

حسن بیگی افزود: در حوزه نشر رمان دینی آنچه تا به حال رخ داده، حاصل دغدغه‌های شخصی بوده است. ما در آن سال‌ها احساس خطر می‌کردیم از اینکه آرمان‌ها زیر سئوال برود. نوعی احساس خطر می‌کردیم و آن شرایط موقعیت را برای نوشتن بیشتر فراهم می‌کرد و خب الآن این دغدغه‌مندی‌ها وجود ندارد.

وی با اشاره به موضوع رمان خود که به روایتی تاریخی از زندگی امام علی (ع) بازمی‌گردد، گفت: علی (ع) برای من یک الگوست. الگویی که هنوز و همواره می‌تواند برای مطرح شدن حرف‌های تازه‌ای داشته باشد. من هم درست در زمانه‌ای که دین با تئوری‌های اجتماعی موجود در زندگی روزمره ما همخوانی ندارد سعی کردم او و کلامش را از خاستگاه حقیقی آن روایت کنم.

حسن‌بیگی تاکید کرد: در ثبات و بقای دین اسلام که شکی نیست. دغدغه من بقای نسبت میان دین و آدم‌ها بود و نوعی آشتی دادن آنها باهم. «قدیس» روایتی مستند از دوران خلافت امام علی (ع) است که خواننده آن حس نمی‌کند به عنوان مثال متنی از نهج‌البلاغه را خوانده است، ولی دقیقا متن نهج البلاغه است که با روایت داستانی عجین شده و بار دیگر کلام حضرت را به مخاطبان رمان یادآوری می‌کند.

مشروح این گفتگو به زودی منتشر می‌شود.