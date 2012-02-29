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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۳۸

طنز خیابانی انتخاب در پردیس دانشگاه مازندران اجرا شد

طنز خیابانی انتخاب در پردیس دانشگاه مازندران اجرا شد

بابلسر - خبرگزاری مهر: مدیر فعالیتهای هنری ادبی دانشگاه مازندران گفت: نمایش طنز خیابانی انتخاب در پردیس دانشگاه مازندران اجرا شد.

حمیدرضا گل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای نمایش طنز خیابانی انتخاب امروز در پردیس دانشگاه مازندران خبر داد و افزود: این نمایش بر اساس ارائه طرحی از سوی آرش مقدم مسئول بسیج دانشجویی دانشکده علوم و اجتماعیی دانشگاه مازندران که دیدگاه صنفی دانشجویی دارد و به مسئله انتخابات و وعده و وعید نامزد های انتخاباتی  می پردازد، به نگارش در آمد.
 
وی تصریح کرد: در این نمایش هنرجویان اولین دوره کلاس آموزشی تئاتر که ترم گذشته با همکاری بسیج دانشجویی و جهاد دانشگاهی مازندران برگزار شده است.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، 12 اسفند برگزار می شود.

کد مطلب 1547174

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