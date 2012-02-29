طنز خیابانی انتخاب در پردیس دانشگاه مازندران اجرا شد

حمیدرضا گل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای نمایش طنز خیابانی انتخاب امروز در پردیس دانشگاه مازندران خبر داد و افزود: این نمایش بر اساس ارائه طرحی از سوی آرش مقدم مسئول بسیج دانشجویی دانشکده علوم و اجتماعیی دانشگاه مازندران که دیدگاه صنفی دانشجویی دارد و به مسئله انتخابات و وعده و وعید نامزد های انتخاباتی می پردازد، به نگارش در آمد.



وی تصریح کرد: در این نمایش هنرجویان اولین دوره کلاس آموزشی تئاتر که ترم گذشته با همکاری بسیج دانشجویی و جهاد دانشگاهی مازندران برگزار شده است.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، 12 اسفند برگزار می شود.