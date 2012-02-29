انتخابات پایه نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سمیعی ظهر چهارشنبه در دیدار با جمعی از فرهنگیان افزود: مردمسالاری دینی با حرف نمی شود و با شرکت مردم، حضور مردم، اراده مردم، ارتباط فکری و عقلانی و عاطفی مردم با تحولات کشور صورت می گیرد.

وی عنون کرد: این امر جز با یک انتخاب صحیح و همگانی و مشارکت وسیع مردم ممکن نیست.

سمیعی اظهار داشت: دشمن تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا از طریق جنگ رسانه‎ای یا همان جنگ نرم به نظام ما ضربه بزند لذا باید با هوشیاری و با حضور گسترده در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی را ناامید کنیم.

فرماندار شهرستان رامیان گفت:جمهوری اسلامی ایران ازجمله حکومتهایی است که بر پایه انتخابات وآراء مردم نقش بسته است و تار و پودش را ملتی فداکار به وجود آورده اند.



سمیعی گفت: حضور مردم در انتخابات،یکی از مهمترین مظاهر اقتدار ملی است، البته سلایق مردم مختلف است و نامزدها هم متعددند،هر کدام از آنها هم سلیقه و نظری دارند و مردم هم به یک نفر رای می دهند.

وی در ادامه افزود: همه باید در این آزمون عمومی شرکت کنند و نشان بدهند که ملت ایران زنده است و به سرنوشت کشورشان علاقه دارند.

سمیعی گفت: آنها می بینند که امروز مردم ایران وارد میدان می شوند و خودشان مسولان کشور را انتخاب می کنند،این شرف و عزت بزرگی برای ملت ایران است.