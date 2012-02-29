جشنواره فرهنگی مذهبی نونهالان خراسان رضوی در گناباد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ستوسر ظهر چهارشنبه در اختتامیه اولین جشنواره فرهنگی مذهبی نونهالان استان که در سالن اداره بهزیستی گناباد برگزار شد، اظهار داشت: این جشنواره در سه رده سنی 3-4 و 4-5 و 5-6 سال به مدت یک هفته در رشته های حفظ سرود با مضامین قرآنی، قرائت نماز متناسب با گروه های سنی برگزار شد.

وی افزود: جشنواره قرآنی کودک با هدف ایجاد فضاهای قرانی در جامعه و گسترش فرهنگ قرآن با استفاده از ابعاد هنری آن و ارائه الگوهای جدید به منظور انس بیشتر نونهالان با کلام الله مجید برگزار شد.

ستوسر گفت: خروجی مثبت این جشنواره با برنامه ریزی دقیق مذهبی برای نونهالان برای اولین بار در استان خراسان رضوی در گناباد اجرا شد.

وی تصریح کرد: این طرح برای اجرا در مهد کودک های به بهزیستی خراسان رضوی ارسال شد تا از این ایده نو الگوبرداری شود و مورد استفاده نونهالان استان قرار گیرد.

ستوسر بیان داشت: تبیین جایگاه اهل بیت عصمت و طهارت و ترویج تلاوت در بین نونهالان و برنامه ریزی اصولی و مدون از مهمترین شاخصه این جشنواره بود.

وی گفت: از طرحهای موفق در گناباد آدینه مهد برای نونهالان است که الگو برای شهرستان های دیگر شده است.

وی افزود: در روز جمعه در کنار مصلی شهرستان مهد کودکی با تمام امکانات با مربی از طرف بهزیستی فعال شده تا در حالی که نونهالان از آموزش های مذهبی بهره مند می شوند پدر و مادرها بدون دغدغه از برکات نماز جمعه استفاده کنند.