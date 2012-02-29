نصب 640 خط تلفن در شعب اخذ رأی شهرستانهای ورامین و پیشوا

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غیاثی اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته، هر شعبه اخذ رأی باید دارای دو خط تلفن ثابت باشد که هم اکنون تمامی خطوط تلفن در شعب نصب شده است.

وی افزود: اداره مخابرات علاوه بر وصل خطوط تلفن، کابلهای رابط و سوکتهای مربوط به اتصال خطوط را نیز در اختیار ستاد انتخابات قرار داده که در زمان انتخابات با مشکل وصل خطوط مواجه نشوند.

این مسئول در خصوص پیامکهای تبلیغاتی که از سوی برخی از نامزدهای انتخاباتی برای شهروندان ارسال می شود گفت: مخابرات هیچ سامانه پیامکی در اختیار افراد قرار نداده و نقشی نیز در ارسال این پیامکهای تبلیغاتی ندارد.

وی اضافه کرد: این پیامکها از طریق بستر اینترنت در اختیار افراد قرار می گیرد و متأسفانه قابل پیگیری نیز نیستند.

تهران بیش از 95 میلیون لیتر بنزین در هفته اول اسفند مصرف کرد

براساس آمار رسمی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در فاصله زمانی 29 بهمن تا پنجم اسفند مردم تهران 95 میلیون و 400 هزار لیتر بنزین مصرف کردند.

مصرف بنزین در هفته پایانی بهمن براساس آمار در تهران 92 میلیون لیتر اعلام شده است که در مقایسه با هفته اول اسفند سه میلیون و 400 هزار لیتر(3.6 درصد) افزایش نشان می دهد.

میانگین مصرف روزانه بنزین تهران در هفته گذشته 13 میلیون و 600 هزار لیتر بوده است.

90 درصد مدارس تهران برای ایجاد پایه ششم ابتدایی آماده می شوند

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران از آمادگی بیش از 90 درصد مدارس ابتدایی شهر تهران برای برقراری پایه ششم ابتدایی خبر داد.

فرناز بیکی اظهار داشت: در راستای این آمادگی، باقی‌ مدارس نیز در حال احداث کلاسهایی برای این پایه در مدارس خود هستند.

وی افزود: از لحاظ سخت ‌افزاری برای برگزاری طرح سه – سه – شش در مدارس ابتدایی مشکلی نیست و تنها موضوع، آموزش نیروهایی برای تدریس در این مقطع است.

این مسئول همچنین از برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت برای معلمهای پایه ششم ابتدایی خبر داد و گفت: دوره های ابتدایی و آموزش ششم ابتدایی از 15 اسفندماه و دوره تخصصی از اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: در طرح سه – سه – شش که قرار است از سال آینده در آموزش پرورش اجرا شود دوره تحصیلی به دو دوره شش سال ابتدایی و شش سال متوسطه تبدیل خواهد شد.

بیکی یادآور شد: در این طرح پایه ششم در مدارس ابتدایی ایجاد خواهد شد و دانش آموزان پس از طی دوران ابتدایی وارد مقطع متوسطه خواهند شد که خود شامل دو دوره سه ساله خواهد بود.

آب ورودی مخازن سدهای تهران 131 درصد افزایش یافت

حجم آب ورودی به مخازن سدهای استان تهران از ابتدای مهرماه 90 تاکنون 131 درصد افزایش یافته است.

حجم این آب به مخزن پنج سد استان تهران از ابتدای سال آبی امسال تاکنون به 539 میلیون مترمکعب رسید که این میزان 131 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

همچنین از این میزان آب ورودی، 329 میلیون مترمکعب در بخش شرب و 198 میلیون مترمکعب در بخش کشاورزی استان تامین شده است.

این میزان آب تأمین شده در دو بخش شرب و کشاورزی به ترتیب 12 و 140 درصد بیش از زمان مشابه سال گذشته است.

گفتنی است حجم آب موجود در مخازن سدهای تهران در زمان کنونی نزدیک به 652 میلیون مترمکعب ثبت شده که این میزان آب، افزایش 225 میلیون مترمکعبی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته را تجربه می کند.

خرید آسان در نمایشگاههای کالا با ارائه کارت "میزان"

به منظور رفاه هرچه بیشتر دارندگان کارتهای خرید اعتباری کارکنان دولت یا طرح میزان، امکان خرید در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا فراهم شد.

دارندگان کارتهای طرح میزان می توانند با ارائه کارت، تا سقف پانزده میلیون ریال، کالاهای مرغوب تولید داخل را خریداری کنند.