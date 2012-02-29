توسعه و حمایت از بخش کشاورزی ضرورت است/ تکریم نهادهای تبلیغی از زائران حرم

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین سالگرد تاسیس کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان قم که با حضور ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت، معاون بازرگانی داخلی این سازمان و هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون کشاورزی برگزار شد، بر توسعه و حمایت هرچه بیشتر بخش کشاورزی استان قم تاکید شد.



رئیس اتاق بازرگانی قم در کمیسیون تخصصی کشاورزی این اتاق، با تقدیر از جدیت اعضای کمیسیون در پیگیری مسائل کشاورزی استان گفت: کمیسیون تخصصی اتاق بازرگانی اتاق قم متشکل از صاحب نظران و افراد اهل فن حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی هستند که توسعه مطلوب بخش کشاورزی، شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای علمی و عملی برای توسعه این صنعت از اهداف مهم این کمیسیون در طی این یک سال بوده است.



ابوالفضل خاکی توجه خاص به بخش کشاورزی و حمایت از کشاورزان را مورد تاکید قرار داد و افزود: در خصوص کشاورزی نه تنها مسئله تولید بلکه صادرات محصولات تولیدی و کمک به واردات نهاده های کشاورزی و مواد اولیه بخش های مختلف این حوزه، ماشین آلات مجموعه کشاورزی و تامین ارز مورد نیاز این بخش از اهمیت خاص برخوردار است.



رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی قم در ادامه این جلسه با ابراز خرسندی از تشکیل این کمیسیون در اتاق بازرگانی، گفت: تشکیل کمیسیون کشاورزی در کنار سایر کمیسیون های تخصصی در حوزه های مختلف صنعت و صادرات قدم بزرگی در حل مشکلات این بخش و پیشرفت مثمر ثمر این حوزه بوده است.



علیرضا شیخانی یادآور شد: همراهی و حمایت مسئولان بخش دولتی به ویژه ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی استان به بخش خصوصی و به ویژه کمیسیون کشاورزی گام مفیدی برای حل مشکلات و بهبود و توسعه وضعیت کشاورزی استان است.



وی در پایان تاکید کرد: همکاری تنگاتنگ تشکل های بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی با یکدیگر برای توسعه بخش کشاورزی یک ضرورت است.



بر پایه این گزارش، در ادامه این جلسه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت در خصوص مسائل بخش کشاورزی در حوزه های مرتبط با این سازمان با اعضای این کمیسیون به بحث و تبادل نظر پرداخت و در خصوص تامین ارز مورد نیاز نهاده های کشاورزی، مواد اولیه مورد نیاز این صنایع و ماشین آلات بخش کشاورزی اعلام آمادگی کرد.



باید از هر ابزاری برای جذب مخاطب در کتابخانه ها استفاده کرد



معاون امور استان ها، مجلس و مشارکت های نهاد کتابخانه های عمومی کشور تاکید کرد: باید از هر ابزاری برای جذب مخاطب در کتابخانه ها استفاده و افراد کتابخوان تربیت کرد.



سید جواد سادات فاطمی در جلسه ای که با حضور مدیر کل کتابخانه های عمومی استان قم، روسای بخش ها، کارشناسان ستاد و مدیران کتابخانه ها در قم برگزار شد، هدف اصلی نهاد کتابخانه های عمومی کشور را توسعه کتابخوانی و جذب کتابخوان عنوان کرد و اظهار داشت: باید از هر ابزاری برای جذب مخاطب در کتابخانه ها استفاده کرد و افراد کتابخوان تربیت کرد.



وی با اشاره به مشکلات قبلی کتابخانه ها، روند رشد کتابخانه ها را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: در حال حاضر نهاد به عنوان یک نهاد فرهنگی قدرتمند از جایگاه مستقلی در کشور برخوردار است.



فعالیت 5600 کارمند در کتابخانه‌ها و ستادهای کل کشور



معاون امور استان ها، مجلس و مشارکت های نهاد کتابخانه های عمومی کشور ادامه داد: نیروهای فوق العاده خوبی در کتابخانه ها جذب شده و نظارت دقیقی بر جذب نیروی انسانی انجام می شود و در سال جاری، در کل کشور 5600 نفر کارمند در کتابخانه ها و ستاد مشغول فعالیت هستند.



وی گفت: نهاد در حال رشد و توسعه است و از پویایی و تحرک لازم برخوردار است.



سادات فاطمی افزود: پروژه های در حال ساخت نشان دهنده این است که نهاد به عنوان یک سازمان فرهنگی رشد می کند.

وی تصریح کرد: مسائل رفاهی، وضعیت استفاده از سیستم های رایانه ای و امکانات نرم افزار و منابع در نهاد دچار تحول شده است.



طرح کتاب من ارتقا می‌یابد



معاون امور استان ها، مجلس و مشارکت های نهاد کتابخانه های عمومی کشور با اشاره به اجرای موفق طرح کتاب اظهار داشت: طرح کتاب من کمبود کتاب های مورد نیاز مخاطب را تکمیل می کند و درصدد ارتقای این طرح هستیم.



وی در خصوص جایگاه استان قم در کشور گفت: همان طور که مقام معظم رهبری به قم نگاه ویژه دارند ما هم باید به استان قم به طور ویژه توجه داشته باشیم.



نهادهای تبلیغی آماده تکریم زائران کریمه اهل بیت(س) باشند



مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی قم با اشاره به در پیش رو بودن تعطیلات نوروز گفت: نهاد های تبلیغی و فرهنگی باید آمادگی لازم جهت تکریم خیل زائران کریمه اهل بیت(س) در ایام نوروز را داشته باشند.



حجت الاسلام عباس اسکندری اظهار داشت: راهنمایی صحیح زائر و تقسیم بندی مناسب درب های مخصوص خواهران، برادران و خانوادگی از اقداماتی است که باید جهت تسهیل در ورود و خروج زائران حرم حضرت معصومه(س) به خصوص در ایام تعطیلات نوروز انجام گیرد.



وی با اشاره به تغییر کاربری درب های ورودی و خروجی حرم مطهر در بازه زمانی کوتاه بیان داشت: مطالعه جامع و برنامه ریزی دقیق برای مشخص کردن نوع کاربری درب های ورودی حرم مطهر، جلوگیری از تداخل زنان و مردان و ایجاد امکانات لازم برای ورود و خروج معلولان و جانبازن(با ولیچر) از مهمترین مواردی است که باید مورد تدبیر واقع شود.



تابلوهای راهنمای زائر در حرم به زبان های مختلف نصب شود



مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی قم یادآور شد: نصب تابلوهای راهنمای زائر به زبان های مختلف برای زائران خارجی و تابلوهای راهنمای صحن ها و درب ها، پارکینگ ها، واحد بین الملل، سرویس های بهداشتی، مهمانسرا، نمایشگاه های فرهنگی، موزه، مرکز حدیث و قرآن، کتابخانه و بخش های مختلف مورد نیاز زائر تاثیر بسزایی در افزایش رفاه و ارج گذاری بر وقت زائران دارد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیّت فریضه نماز تاکید کرد: در خصوص جلوگیری از خرید و فروش در مغازه ها و فروشگاه های اطراف حرم مطهر در هنگام نماز جماعت باید با دعوت از کسبه اطراف حرم و برگزاری دوره های توجیحی و آموزشی با حضور کارشناسان دینی نسبت به فرهنگ سازی تکریم نماز جماعت اهتمام لازم را داشت.



دوره های توجیحی و آموزشی برای کسبه اطراف حرم برگزار شود



اسکندری افزود: برگزاری دوره های توجیحی و آموزشی برای کسبه اطراف حرم مطهر به صورت مستمر و جدیّت در تبیین شئون بارگاه کریمه اهل بیت(ع) امری ضروری است.



وی ادامه داد: نظارت دستگاه های نظارتی به خصوص در ایام نوروز بر رعایت استاندارد های لازم در عرضه کالا و قیمت های فروشگاه های اطراف حرم مطهر از موارد دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.



مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی قم با بیان این که فرصت کمی تا ایام نوروز باقی مانده است، ابراز داشت: مرتفع کردن بخشی از مشکلات و نیازهای ابتدایی زائران و مسافران نوروزی نیز سهم بالایی در رضایت مندی آن ها خواهد داشت.



تاکید بر مشارکت دستگاه های فرهنگی قم در فعالیت های فرهنگی آستانه مقدسه



وی با اشاره به انتظارات بالای زائران از شهر قم و آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) در مورد مسائل فرهنگی بیان کرد: در ایام نوروز همه دستگاه های فرهنگی استان باید با استفاده از همه امکانات خود به همکاری و مشارکت در انجام فعالیت های فرهنگی آستانه مقدسه قم اهتمام داشته باشند.



اسکندری افزود: تهیه بسته های فرهنگی، بروشورهای آموزشی با موضوعات عمومی، تخصصی، بروز و مورد احتیاج، تهیه بسته های سمعی و بصری برای خودروهای عمومی و خصوصی از قبیل فیلم های مختلف با موضوعات قرآنی و دینی و سخنرانی ها و مداحی های مناسب، ایجاد پایگاه های حلقه های معرفت در بیرون صحن ها و اطراف حرم از جمله فعالیت های فرهنگی است که باید مورد توجه قرار گیرد.



نمادهای مذهبی در ورودی های شهر قم ایجاد شود



مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی قم در پایان تاکید کرد: جلوه ای از حرم مطهر کریمه اهل بیت(س) باید در همه نقاط قم وجود داشته باشد و ایجاد نمادهای مذهبی در ورودی های شهر، پارک ها و معابر عمومی از اقدامات دیگری است که باید صورت یابد.



پخش برنامه زنده "ارمغان" ویژه انتخابات از رادیو معارف



برنامه زنده صبحگاهی"ارمغان" ویژه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بر روی آنتن رادیو معارف می رود.



بر اساس این گزارش، ویژه برنامه "ارمغان" متکفل بیان اعمال و آداب عبادی و اجتماعی، این هفته با موضوع همدلی، وحدت و یکپارچگی برای حضور در انتخابات به تهیه‌کنندگی سید احمد محمودی و مهدی میرزایی به روی آنتن رادیو معارف رفته است.



لازم به ذکر است، موضوعات انتخابی این برنامه توسط حجج اسلام وحید بهرام‌پور، سید مجتبی فلاح، عزیز الله حیدری، محمد غفرانی، عباس پسندیده، عبدالهادی مسعودی و حسینی اراکی بررسی و کارشناسی می‌شود.



همچنین در یکی از بخش های این برنامه با بام "ره توشه" نکات ظریف اخلاقی از کلام بزرگانی همچون حضرت امام خمینی(ره)، حضرت آیت الله العظمی بهجت(ره)، حضرت آیت الله مظاهری، حضرت آیت الله مجتهدی، حضرت آیت الله جوادی آملی و دیگر بزرگان علم اخلاق ارائه می‌شود.



بر پایه این گزارش، روح الله اسماعیلی و روح الله شجاعی به عنوان دستیاران تهیه، افسانه رضایی نویسنده، محمد جواد محمدی و مصطفی اسماعیلی گوینده این برنامه هستند.



این برنامه هر روز به جز جمعه‌ها ساعت 7:15 به مدت 45 دقیقه، به صورت زنده از رادیو سراسری معارف پخش می‌شود.

