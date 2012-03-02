محققان یک قدم به ساخت رایانه های کوانتومی نزدیکتر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان شرکت IBM بر این باورند که جدید ترین یافته شان که در انجمن فیزیک آمریکا در بوستون ارائه شده است، می تواند آنها را به تولید رایانه های کوانتومی نزدیکتر سازد.

رایانه های آینده که به فناوری کوانتومی مجهز خواهند شد، می توانند مسائل مختلف را طی چند ثانیه تا چند روز حل کنند، مسائلی که ابررایانه های امروزی برای حل آنها به میلیاردها سال زمان نیاز خواهند داشت.

توانایی بالقوه چنین قدرت رایانشی عظیمی نامحدود خواهد بود و می توان از آن در زمینه های مختلف، از رمزگشایی های مدرن گرفته تا پیش بینی آب و هوا استفاده کرد. با این همه دانشمندان امیدوارند با کمک رایانه های کوانتومی بتوانند به شبیه سازی پدیده هایی بپردازند که پیش از این به دلیل ضعف قدرت پردازش و محاسبه رایانه ها امکان شبیه سازی آنها وجود نداشت.

رایانه های کنونی بر پایه سیستم دو دویی یکها و صفرها استوارند؛ در مقابل در رایانه های کوانتومی اطلاعات می توانند در آن واحد به حالتهای مختلفی وجود داشته باشند و این به آن معنی است که هر ذره کوانتومی تنها در حالت روشن و خاموش، یا صفر و یک قرار ندارد، بلکه ترکیبی از این حالتها است.

مشکل اصلی برای بیشتر محققان مدیریت کیوبیت های فرار است، که از طول عمر بسیار پایینی برخوردارند، دستاورد IBM افزایش طول عمر کیوبیتها به همراه افزایش سرعت محاسبات بوده است، به این شکل می توان اطلاعات را پیش از اینکه کیوبیتها از دست بروند حفظ کرد.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، نتایج آزمایش روی این فناوری به اندازه ای امیدوارکننده است که محققان این دستاورد را آغازی جدید در عرصه رایانش کوانتومی می دانند.