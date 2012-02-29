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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۸

احمدپور خبر داد:

راه اندازی دانشکده علوم نوین در دانشگاه مازندران

راه اندازی دانشکده علوم نوین در دانشگاه مازندران

بابلسر - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه مازندران از راه اندازی دانشکده علوم نوین در دانشگاه مازندران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدپور ظهر چهارشنبه در مراسم تجلیل از دانشجویان نمونه دانشگاه مازندران، از اخذ مجوز رشته باستان‌ شناسی در مقطع کارشناسی ارشد خبر داد و افزود: دانشگاه مازندران در ردیف نخستین دانشگاههای کشور بوده که موفق به اخذ مجوز در این رشته شده است.

وی  تصریح کرد: این دانشگاه با داشتن 80 رشته در دوره های شبانه و روزانه مقطع کارشناسی،60 رشته گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و 30 رشته گرایش در مقطع دکترا مشغول به فعالیت است.

احمدپور، گسترش تحصیلات تکمیلی را از دیگر اهداف مهم دانشگاه مازندران اعلام کرد و افزود: گسترش تحصیلات تکمیلی یکی از مهم ترین برنامه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

رئیس دانشگاه مازندران اظهار داشت: در مدت 1.5 سال گذشته در دانشگاه مازندران توانستیم، 28 رشته کارشناسی ارشد و هفت رشته در مقطع دکتری در دانشگاه راه‌ اندازی کنیم.

وی با بیان اینکه تعداد اعضای هیئت علمی در سال گذشته 194 نفر بوده است، افزود: تعداد اعضای هیئت علمی جذب شده در طول یکسال گذشته بیش از 60 نفر بوده و اکنون پرونده 15 نفر در دست بررسی است.

احمدپور، از پذیرش هزار و 300 دانش آموخته دانشگاه مازندران در کنکور کارشناسی ارشد سال گذشته خبر داد و افزود: از مجموع هشت هزار دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه مازندران، هزار و 300 نفر در کنکور کارشناسی ارشد در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور پذیرفته شده که نسبت به سال گذشته  که 800 نفر بوده ، افزایش قابل توجهی داشته است.

وی در خصوص وضعیت علمی دانشگاه مازندران اظهار داشت: در آخرین رتبه ‌بندی دانشگاههای خاورمیانه در سال2011 خوشبختانه دانشگاه مازندران توانست جایگاه خوبی را کسب و رتبه 48 این رتبه‌ بندی را به خود اختصاص دهد.

احمدپور گفت: دانشگاه مازندران در میان تمامی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اعم از وزارت علوم، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاههای وزارت بهداشت، دارای رتبه هفدهم است.

کد مطلب 1547185

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