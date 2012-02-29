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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۵۰

میقانی در گفتگو با مهر:

2200 دستگاه ناوگان عمومی به مسافران گلستان خدمات می دهند

2200 دستگاه ناوگان عمومی به مسافران گلستان خدمات می دهند

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته خدمات مسافرتی ستاد تسهیلات سفرهای گلستان گفت: دو هزار و 200 دستگاه ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای در طرح نورزی در استان به مسافران خدمات می دهند.

مهدی میقانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به موقعیت سوق الجیشی استان گلستان به لحاظ قرار گرفتن در مسیر سه استان مهم کشور از جمله خراسان، سمنان و مازندران، در ایام نوروز با افزایش تقاضای سفرهای جاده ای روبرو خواهیم شد.

وی اظهار داشت: لذا برای افزایش ایمنی سفر و تسهیل در جابجایی مسافران نوروزی تمهیدات ویژه ای اندیشیده شده است که تعامل و هماهنگی دستگاههای مسئول در بحث نظارت و ارتقاءخدمات ضروری به نظر می رسد.

وی با اشاره به اجرای طرح نوروزی از 25 اسفند ماه جاری تا 15 فروردین 91 گفت: در طول طرح تمامی مراکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سنگین استان به منظور رفاه حال مسافران نوروزی و افزایش ایمنی سفرها، در طول ایام اجرای طرح و تعطیلات نوروز موظف به ادامه فعالیت و ارائه گزارش عملکرد روزانه در پایان طرح هستند.

میقانی افزود: تعداد 62 شرکت حمل و نقل فعال مسافربری در سراسر استان با بیش از دو هزار و 200 دستگاه ناوگان عمومی اعم از اتوبوس، مینی بوس و سواری کرایه و تعداد چهار هزار و 900  راننده حرفه ای با سرویسهای منظم در مسیرهای تحت پوشش آماده ارائه خدمات و جابجایی مسافران به اقصی نقاط کشور هستند.

وی اظهار داشت: با توجه به محدودیت اعلام شده درخصوص جابجایی بارهای ترافیکی از سوی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان گلستان، پلیس راه نظارت لازم را درخصوص ممنوعیت عبور محمولات ترافیکی در ایام طرح خواهند داشت.

کد مطلب 1547187

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