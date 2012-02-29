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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۴۸

191 مقاله همایش ملی دین دانشگاه و علوم انسانی پذیرفته شد

بابلسر - خبرگزاری مهر: دبیر علمی همایش ملی دین، دانشگاه و علوم انسانی از پذیرفته شدن 191 مقاله جهت ارائه در این همایش خبر داد.

قربان علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 422 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال و پس از اتمام وقت ارسال مقالات توسط داوران این همایش داوری شد، که از میان این 422 مقاله 191 مقاله جهت ارایه در همایش پذیرفته شد.
 
وی افزود: مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر و سخنرانی همزمان در سه سالن در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران ارائه خواهد شد.

دبیر علمی همایش ملی دین، دانشگاه و علوم انسانی افزود: این همایش روز 17 اسفندماه در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران با حضور اندیشمندان و پژوهشگران حوزه دین برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1547188

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