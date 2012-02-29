191 مقاله همایش ملی دین دانشگاه و علوم انسانی پذیرفته شد

قربان علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 422 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال و پس از اتمام وقت ارسال مقالات توسط داوران این همایش داوری شد، که از میان این 422 مقاله 191 مقاله جهت ارایه در همایش پذیرفته شد.



وی افزود: مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر و سخنرانی همزمان در سه سالن در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران ارائه خواهد شد.

دبیر علمی همایش ملی دین، دانشگاه و علوم انسانی افزود: این همایش روز 17 اسفندماه در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران با حضور اندیشمندان و پژوهشگران حوزه دین برگزار می‌شود.

