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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۲۵

تغییر حوزه کاندیداها تا 15 روز قبل از رای گیری امکان پذیر است

تغییر حوزه کاندیداها تا 15 روز قبل از رای گیری امکان پذیر است

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات البرز گفت: 62 نفر شهرستان کرج و 18 نفر نیز در ساوجبلاغ تایید صلاحیت شده اند و امکان تغییر حوزه انتخابیه برای کاندیداها وجود دارد.

ناصر رجبی در خصوص تایید صلاحیت شدگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شهرستان کرج 62 نفر و در ساوجبلاغ نیز 18 نفر تایید صلاحیت شده اندو  از این تعداد افرادی خواستار تغییر حوزه انتخابیه خود بود.

وی افزود: تا 15 روز قبل از  روز رای گیری در قانون پیش بینی شده است که داوطلبان می توانند در سایر استانها حوزه های انتخابیه خود را تغییردهند.

رجبی ادامه داد : داوطلبی که در کرج ثبت نام کرده است می تواند در استان دیگری مانند کردستان حوزه انتخابیه تشکیل دهد.

وی تاکید کرد: فقط تا 15 روز قبل از رای گیری این امکان برای همگی داوطلبان  تایید صلاحیت شده مهیاست.

رجبی گفت: کسانی بوده اند که خواستار این تغییر و جابجایی بوده اند و برخی نیز پس از تایید صلاحیت انصراف خود را اعلام کردند.

وی اعلام کرد: هم اکنون در لیست نهایی کرج 56 نفر مشخص  شده اند که روز رای گیری توسط فرمانداری در حوزه های اخذ رای الصاق شود  تا رای دهندگان افراد مذکور را شناسایی کرده و برمبنای کد نامزدی به آنها رای دهند.

وی افزود: این کدها توسط وزارت کشور ثبت شده و این امکان وجود ندارد که در یک حوزه انتخابیه کد مشابه هم برای یک نماینده به ثبت برسد.

کد مطلب 1547189

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