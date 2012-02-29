دستگیری جیب بر حرفه ای ایستگاههای مترو

به گزارش خبرنگار مهر، در پی وقوع سرقت های متعدد جیب بری در ایستگاه های مترو سطح شهر تهران ، به ویژه در ایستگاه های مترو امام خمینی (ره) ، 15 خرداد ، صادقیه و دردشت ، موضوع برای شناسایی و دستگیری سارق یا سارقین در دستور کار اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

همزمان با آغاز تحقیقات از مالباختگان ، کارآگاهان اداره هفدهم با همکاری ماموران پلیس مترو ، مراقبت بیشتر از ایستگاه های آلوده و محل وقوع سرقت ها را در دستور کار قرار دادند .

با چهره نگاری های انجام شده و بررسی بانک اطلاعات مجرمان سابقه دار در زمینه جیب بری ، تصویر یکی از متهمان سابقه دار به نام جابر 47 ساله که طی سال های گذشته چندین بار به اتهام جیب بری دستگیر و روانه زندان شده بود ، شناسایی شد .

با شناسایی هویت جابر ، کارآگاهان اداره هفدهم با بهره گیری از اطلاعات موجود در سوابق متهم ، به محل سکونت وی

در جنوب تهران مراجعه اما در تحقیقات دریافتند که او از سه سال پیش و پس از آزادی از زندان دوباره به مصرف موادمخدر اعتیاد پیدا کرده و به همین علت از سوی اعضای خانواده اش طرد شده است .

با تجمیع اطلاعات و شناسایی متهم از سوی تعدادی از مالباختگان که در زمان سرقت ، متهم را در ایستگاه ها و یا داخل قطارهای مترو به خاطر داشتند ، تصویر جابر در اختیار تمامی واحدهای پلیس مترو قرار گرفت .

سرانجام متهم صبح روز سوم اسفند از سوی ماموران پلیس مترو در ایستگاه 15 خرداد دستگیر شد. در بازرسی از او تعداد چهار دستگاه گوشی تلفن همراه به همراه تعدادی اسناد و مدارک شناسایی متعلق به افراد دیگر کشف شد .

با دستگیری جابر ، وی به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه 4 تهران و برای انجام تحقیقات تخصصی در اختیار اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت که پس از انتقال به اداره هفدهم ، به ده ها فقره سرقت و جیب بری در ایستگاه های مترو سطح شهر تهران اعتراف و انگیزه خود را نیز تأمین هزینه خرید مواد مخدر اعلام کرد .

متهم که اعتیاد بسیار شدیدی به مصرف موادمخدر از نوع تریاک دارد ، در اظهارات خود به کارآگاهان گفت : پس از گذشت مدتی که از زندان آزاد شده بودم ، دوباره شروع به مصرف موادمخدر کردم که این بار با اعتراض شدید خانواده روبرو شدم . هر روز و برای تامین هزینه مواد به عنوان مسافر در ایستگاه های مترو و با استفاده از شلوغی برخی ایستگاه ها که در بیشتر از ساعات روز شلوغ هستند ، اقدام به سرقت و جیب بری از افراد می کردم.

سرهنگ کارآگاه مهدی قزلباش - معاون مبارزه با جرایم خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ - با اعلام این خبر گفت : متهم با استفاده از زمان شلوغی ایستگاه های مترو در ابتدای روز ( ساعت 7 الی 9 بامداد ) و همچنین در زمان تردد مسافران مترو در ساعت های پایانی روز ( از ساعت 17 الی 20 ) اقدام به سرقت می کرد. در طول تحقیقات به ده ها فقره سرقت در ایستگاه های مختلف مترو و همچنین داخل قطارهای مترو اعتراف کرده است .

وی با اعلام درخواست انتشار بدون پوشش چهره متهم از سوی بازپرس پرونده ، گفت : با توجه به وقوع سرقت های متعدد مشابه در سطح ایستگاه های مترو و احتمال افزایش دیگر جرایم از سوی متهم ، درخواست انتشار بدون پوشش چهره متهم از سوی بازپرس پرونده صادر شده است .

