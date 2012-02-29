50 هزار رامیانی واجد شرایط رای دادن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رجبلو ظهر چهارشنبه در جمع مدیران شهرستان افزود: 26 شعبه در شهرهای رامیان، خان‎به‎بین، دلند و تاتار مستقر است و 59 حوزه هم در سطح روستاها قرار دارد که با توجه به جلساتی که برگزار شده و آموزش‎هایی که برای عوامل اجرایی، بازرسان و ناظرین انتخابات داشته‎ایم انتظار داریم انتخاباتی باشکوه را شاهد باشیم.

معاون فرماندار رامیان در خصوص تخلفات انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنها عنوان کرد: به غیر چند مورد جزئی که مدیریت و برطرف شد مورد خاصی گزارش نشده و روند تبلیغات علنی کاندیداها به شکل مطلوبی پیش می‎رود.

رجبلو از کاندیداها خواست بیشتر به ارائه طرح و برنامه‎های خود بپردازند و از تخریب همدیگر خودداری کنند تا مردم بتوانند در نهایت آرامش و با آگاهی بیشتر تصمیمی معقولانه بگیرند.