50 هزار رامیانی واجد شرایط رای دادن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رجبلو ظهر چهارشنبه در جمع مدیران شهرستان افزود: 26 شعبه در شهرهای رامیان، خانبهبین، دلند و تاتار مستقر است و 59 حوزه هم در سطح روستاها قرار دارد که با توجه به جلساتی که برگزار شده و آموزشهایی که برای عوامل اجرایی، بازرسان و ناظرین انتخابات داشتهایم انتظار داریم انتخاباتی باشکوه را شاهد باشیم.
معاون فرماندار رامیان در خصوص تخلفات انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنها عنوان کرد: به غیر چند مورد جزئی که مدیریت و برطرف شد مورد خاصی گزارش نشده و روند تبلیغات علنی کاندیداها به شکل مطلوبی پیش میرود.
رجبلو از کاندیداها خواست بیشتر به ارائه طرح و برنامههای خود بپردازند و از تخریب همدیگر خودداری کنند تا مردم بتوانند در نهایت آرامش و با آگاهی بیشتر تصمیمی معقولانه بگیرند.
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