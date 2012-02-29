به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت 10:30 صبح امروز چهارشنبه در دیداری تدارکاتی برابر تیم شهرداری تبریز به میدان رفت که این مسابقه با تساوی 2 بر 2 به پایان رسید. در این مسابقه که در زمین چمن ورزشگاه درفشیفر و پشت درهای بسته برگزار شد، هادی نوروزی (پنالتی) و جواد کاظمیان گلهای پرسپولیس به ثمر رساندند.
مصطفی دنیزلی برای این دیدار که در حضور اسماعیل حلالی، سرمربی تیم "ب" پرسپولیس برگزار شد، در ابتدا از ترکیب ادوکوویچ، محمد نصرتی، شیث رضایی، حمید علیعسگر، ابراهیم شکوری، ممدوتال، سامان آقازمانی، حسین بادامکی، مهدی مهدویکیا، جواد کاظمیان و هادی نوروزی استفاده کرد که در دقیقه 10 به خاطر مصدومیت علیعسگر، مجتبی شیراری جانشین او شد.
ضمن اینکه دنیزلی چندین تغییر در جریان این بازی در ترکیب تیم پرسپولیس به وجود آورد که مهمترین آنها استفاده از مهدویکیا در پستهای مختلف دفاع، هافبک و بخش هجومی تیم بود.
علیاصغر مدیرروستا و محسن عاشوری که در تیم پاس همدان با یکدیگر همکاری میکردند، پیش از آغاز مسابقه با هم دیدار و گفتگو کردند. همچنین نبیالله باقرینیا، ابوالفضل حاجیزاده و میثم بائو بازیکنان پیشین پرسپولیس هم با بازیکنان سرخپوش تهرانی دیدار جالبی داشتند.
"ایمون زاید"، مهاجم پرسپولیس هم امروز به فیزیوتراپی پرداخت ولی از نخستین دیدار این تیم در شهر دوحه قطر به تمرینات گروهی اضافه خواهد شد. کاروان پرسپولیس شامل از بازیکنان، کادر فنی و همراهان ساعت 11 صبح فردا پنجشنبه یازدهم اسفندماه برای برپایی اردوی چهار روزه عازم کشور قطر میشود.
دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و الهلال عربستان در چارچوب هفته نخست فصل جدید رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ساعت 21 روز 17 اسفندماه در عربستان برگزار خواهد شد.
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