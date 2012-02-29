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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۲۰:۱۹

النخیل:

واکاوی مواضع ضد سوری عربستان/ افعی سعودی از لانه خارج شد

واکاوی مواضع ضد سوری عربستان/ افعی سعودی از لانه خارج شد

یک پایگاه عرب زبان با اشاره به موضع گیری ضد سوری اخیر پادشاه عربستان آن را نشانه خشم سعودی ها از پایداری سوریه در برابر انواع فشارها و توطئه های غربی ها و رژیمهای عربی از جمله قطر و عربستان دانسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النخیل در مطلبی با عنوان "حرارت خورشید سوریه افعی سعودی را از لانه اش خارج کرد" به موضع گیری اخیر ملک عبدالله علیه سوریه و همگامی آن با مقامات آمریکایی پرداخته است.

این پایگاه با اشاره به بازیچه قرار گرفتن عبدالله از سوی غربی ها می افزاید: موضع گیری پادشاه عربستان تحث تاثیر القائات "رابرت فورد" سفیر آمریکا در ریاض و در راستای خدمت به اربابان غربی وی اتخاذ شده است.

پایگاه مذکور نوشت : آیا نوکر کاخهای سفید و الیزه سرکوب مردمی در عربستان و خفقان شدیدی که علیه مخالفان رژیمش در مناطق شرقی کشور به وجود آورده، فراموش کرده است؟ بدن شک سرکوب ملت بحرین و نقش مخرب عربستان در جهان عرب بر کسی پوشیده نیست.

این پایگاه ذکر کرد: آیا عربستان نبود که پای خارجی ها را به خلیج فارس باز کرد و در توطئه علیه مقاومت لبنان و فلسطین مشارکت کرد؟

پایگاه فوق نوشت : این مواضع جای تعجبی ندارد، زیرا در همگامی با آمریکایی هاست و این موضع گیری همچنین بیانگر خشم سعودی ها از موفقیتهای ارتش سوریه علیه گروههای مسلح است.

پایگاه مذکور آورده است : ملک عبدالله دم از حمایت مردمی می زند که قربانی گروههای تروریستی وهابی تربیت یافته عربستان سعودی می شوند.

این پایگاه می افزاید: موفقیتهای ارتش سوریه لرزه بر اندام پادشاه عربستانی انداخته است که از گروههای مسلح سوریه با تمام قوا حمایت می کند.

پایگاه مذکور در پایان نوشت : خورشید داغ سوریه، افعی سعودی را پس از گذشت شش ماه سکوت از لانه اش خارج کرده  و وی را وادار به موضع گیری کرده است.

کد مطلب 1547197

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