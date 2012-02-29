پیام انتخابات 12 اسفند به مردم و دیکتاتورهای منطقه خواهد رسید

مهدی امیریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور مردم در انتخابات 12 اسفند گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نظام مردم سالاری دینی شکل گرفت و تعداد انتخاباتی که در ایران اسلامی برگزار شد به هیچ وجه قابل قیاس با کشورهای دموکراسی خواه نیست. از این رو دشمنان انقلاب اسلامی می خواهند به هر شکل ممکن انتخابات سرد و با مشارکت حداقلی مردم برگزار شود.

وی با بیان اینکه انتخابات نقطه قوت نظام اسلامی است، افزود: مطالبات به حق مردم در انتخابات رقم می خورد و از آنجا که در دهه پیشرفت وعدالت قرار داریم باید حضور مردم در انتخابات 12 اسفند چشمگیرتر از انتخابات گذشته باشد، زیرا حضور حداکثری مردم در عرصه انتخابات پیوندی دیگر بین ملت و نظام برقرار می کند و پشتوانه ای برای نظام اسلامی می شود تا در چانه زنی های بین المللی از این حضور پرشور استفاده کنند.

امیریان اظهار داشت: مردم انتقاداتی به عملکرد مسئولان اجرایی و حتی بعضی از نمایندگان در مجلس دارند اما هیچگاه ضعف مقام مسئول یا دستگاه اجرایی و تقنینی را به پای نظام و انقلاب ثبت نمی کنند.

دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت تاکید کرد: بدون شک حضور مردم در 12 اسفند ماه پیام دو طرفه ای را به مردم و دیکتاتورهای منطقه خواهند داد تا متوجه شوند که عدالت ماندنی و ظلم رفتنی است.