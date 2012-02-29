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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۲

یزدی در گفتگو با مهر:

وظیفه هیئت نظارت با نواخته شدن زنگ انتخابات آغاز شده است

وظیفه هیئت نظارت با نواخته شدن زنگ انتخابات آغاز شده است

کرج – خبرگزاری مهر: قائم مقام هیئت نظارت ستاد انتخابات استان البرز ضمن تشریح وظایف هیئت نظارت گفت: با نواخته شدن زنگ انتخابات کار رسمی هیئت نظارت قبل از فعالیت های هیئت اجرایی آغاز شده است.

حجت السلام محمدحسین روحی یزدی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیئت نظارت در هر استان و شهرستان توسط شورای نگهبان انتخاب می شوند  وظیفه آنها نیز با نواخته شدن زنگ انتخابات آغاز می شود.

وی افزود: از خرداد ماه کار رسمی هیئت های نظارت در شرایطی که هنوز هیئت های اجرایی شکل نگرفته اند آغاز می شود.

روحی یزدی با تشریح وظایف هیئت نظارت گفت: این هیئت وظیفه دارد که تمام موارد را از بدو وآغاز کار رصد کند.

وی ادامه داد: ثبت نام از سوم تا نهم دی ماه شروع شد و هیئت نظارت با استقرار  در فرمانداری وحوزه های انتخابیه نظارت خود را آغاز کرد.

یزدی گفت: پس از تایید صلاحیت ها و ارسال آنها به شورای نگهبان این هیئت های نظارت هستند که کلیه اسناد و مدارک و شایستگی افراد را در شهرستانها و استانها مورد بررسی قرار می دهند.

قائم مقام هیئت نظارت ستاد انتخابات استان البرز افزود:بعد از ثبت نام افراد کلیه اسناد و مدارک آنها در اختیار مراجع چهارگانه قرار می گیرد و در کنارآن نیز تحقیقات هیئت های نظارت آغاز می شود.

این مسئول ادامه داد: پس از آن، مدت چهار روز نیز زمان باقی است تا این افراد اعتراض خود را اعلام کنند و مدت یک هفته هم هیئت های نظارت در استان صلاحیت نهایی را بررسی می کنند و درباره هر یک از افراد به صورت تک به تک  تحقیقات محلی ، میدانی و اظهار نظرهایی صورت می گیرد و بر مبنای کلیه موارد مذکور روی صلاحیت و شایستگی افراد تصمیم گیری می شود .

وی گفت: تمامی اعضای هیئت نظارت امروز بر صندوقهای اخذ رای در سراسر کشور نظارت دارند.

کد مطلب 1547199

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