وظیفه هیئت نظارت با نواخته شدن زنگ انتخابات آغاز شده است

حجت السلام محمدحسین روحی یزدی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیئت نظارت در هر استان و شهرستان توسط شورای نگهبان انتخاب می شوند وظیفه آنها نیز با نواخته شدن زنگ انتخابات آغاز می شود.

وی افزود: از خرداد ماه کار رسمی هیئت های نظارت در شرایطی که هنوز هیئت های اجرایی شکل نگرفته اند آغاز می شود.

روحی یزدی با تشریح وظایف هیئت نظارت گفت: این هیئت وظیفه دارد که تمام موارد را از بدو وآغاز کار رصد کند.

وی ادامه داد: ثبت نام از سوم تا نهم دی ماه شروع شد و هیئت نظارت با استقرار در فرمانداری وحوزه های انتخابیه نظارت خود را آغاز کرد.

یزدی گفت: پس از تایید صلاحیت ها و ارسال آنها به شورای نگهبان این هیئت های نظارت هستند که کلیه اسناد و مدارک و شایستگی افراد را در شهرستانها و استانها مورد بررسی قرار می دهند.

قائم مقام هیئت نظارت ستاد انتخابات استان البرز افزود:بعد از ثبت نام افراد کلیه اسناد و مدارک آنها در اختیار مراجع چهارگانه قرار می گیرد و در کنارآن نیز تحقیقات هیئت های نظارت آغاز می شود.

این مسئول ادامه داد: پس از آن، مدت چهار روز نیز زمان باقی است تا این افراد اعتراض خود را اعلام کنند و مدت یک هفته هم هیئت های نظارت در استان صلاحیت نهایی را بررسی می کنند و درباره هر یک از افراد به صورت تک به تک تحقیقات محلی ، میدانی و اظهار نظرهایی صورت می گیرد و بر مبنای کلیه موارد مذکور روی صلاحیت و شایستگی افراد تصمیم گیری می شود .

وی گفت: تمامی اعضای هیئت نظارت امروز بر صندوقهای اخذ رای در سراسر کشور نظارت دارند.