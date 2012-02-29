کرمان به سوی توسعه حرکت می کند/ کریمان دشمن را مایوس می کنند

غلامرضا کرمی در گفتگو با مهر اظهارداشت: استان کرمان به عنوان بزرگترین استان کشور در بسیاری از جهات در حال تبدیل شدن به یکی از استانهای برتر است و می توان گفت که کرمان به سوی توسعه گام برمی دارد.

وی تصریح کرد: ایران اسلامی با پیشرفت در عرصه های مختلف به خصوص در زمینه فعالیتهای علمی و هسته ای دشمن را متحیر کرده است و دشمنان که از پیشرفت کشور ترس دارند درصدد کاهش مشارکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی هستند و در این مسیر کارهای مختلف انجام داده اند.

کرمی ادامه داد: اما مردم ایران اسلامی بسیار فهمیم و بصیر هستند و همچون عرصه های دیگر طی سالهای گذشته این بار هم نشان می دهند که نظام اسلامی به پشتوانه مردمی در حال توسعه است و دانشمندان ایران از همین مرز و بوم برخاسته اند.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: این انتخابات به نماد وحدت و تدبیر ملت تبدیل می شود و 12 اسفند دشمن به طور کلی ناامید می شود.

کرمی ادامه داد: در روز 22 بهمن نیز همین مردم بودند که با آمدن به خیابانها دشمن را متحیر کردند و همین مردم هستند که امروز شور و نشاط انتخاباتی وصف ناپذیری در جامعه ایجاد کرده اند.

وی افزود: حضور گسترده در این انتخابات گامی بلند در راه تحقق آرمانهای انقلاب است و ولایتمداری مردم را به رخ دشمنان خواهد کشید.