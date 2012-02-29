480 کشته در تصادفات/کلنگ زنی مجموعه فرهنگی و ورزشی شرکت گاز

به گزارش خبرگزاری مهر، تلفات رانندگی در جاده های استان کرمانشاه طی 10 ماهه امسال کاهش 2/13 درصدی داشته است.

روابط عمومی پزشکی قانونی کرمانشاه در اطلاعیه ای اعلام کرد: در 10 ماهه امسال، 480 نفر در حوادث رانندگی جاده های استان جان خود را از دست داده‌اند که این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته که 553 نفر در تصادفات رانندگی کشته شده بودند، 2/13 درصد کاهش نشان می‌دهد.

براساس این اطلاعیه، از تلفات رانندگی 10 ماهه امسال 368 نفر مرد و 112 نفر زن بوده اند.

در ادامه این گزارش آمده است: بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 319 نفر در جاده‌های برون شهری و پس از آن با 129 نفر در تصادفات درون شهری و 32 نفر در جاده‌های روستایی گزارش شده است.

طبق اعلام صورت گرفته، در 10 ماهه امسال، آمار هشت هزار و 524 نفر مصدوم حوادث رانندگی نیز در مرکز پزشکی قانونی‌استان ثبت شده که از این تعداد شش هزار و 20 نفر مرد و دو‌هزارو 504 نفر زن هستند.

مصدومین حوادث رانندگی 10 ماهه امسال در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل 2/3 درصد کاهش یافته است.

تعداد مصدومین حوادث رانندگی 10ماهه سال گذشته، هشت هزار و 805 نفر بوده است.

مراسم کلنگ زنی مجموعه فرهنگی و ورزشی شرکت گاز کرمانشاه انجام شد

طی مراسمی با حضور مهندس شیخ بهایی مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز، مهندس رمضانی مشاور وزیر نفت و جمعی از مدیران شرکت گاز استان کرمانشاه، عملیات اجرایی ساخت مجموعه فرهنگی و ورزشی شرکت گاز استان کرمانشاه آغاز شد.

در این مراسم مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: احداث مجموعه ورزشی یکی از خواسته های قدیمی پرسنل شرکت گاز استان بوده است که به یاری خدا و با پیگیرهای انجام شده و مساعدت مسئولین ارشد شرکت ملی گاز با طی مراحل قانونی و خرید مسکن از اداره کل راه و شهرسازی استان، خوشبختانه این خواسته و آرزو تحقق یافت و امروز شاهد کلنگ زنی احداث این مجموعه هستیم.

نقی کمالی افزود: مجموعه فرهنگی و ورزشی شرکت گاز استان کرمانشاه شامل سالن چند منظوره ورزشی ، سالن آمفی تئاتر و امکانات جنبی است که در زمینی به مساحت 7 هزار و 200 مترمربع و با پیش بینی اعتبار 100 میلیاردریال احداث خواهد شد.

شیخ بهایی مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز نیز در این مراسم ضمن تشکر از اقدامات مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه به جهت پیگیری احداث این مجموعه ورزشی ابراز امیدواری کرد که مجموعه ای در شان پرسنل زحمتکش صنعت گاز ساخته شود و زمینه استفاده کارکنان شرکت گاز استان و مردم کرمانشاه از این مجموعه فراهم شود.

برگزاری دوره کرسی های آزاد داندیشی با موضوع زن و خانواده در کرمانشاه

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه، از برگزاری دوره کرسی های آزاد داندیشی با موضوع زن و خانواده در تالار بعثت کرمانشاه خبرداد.

طیب صفری گفت: کرسی های آزاد اندیشی و نظریه پردازی با هدف تبیین نقش زن در خانواده از سوی این دبیرخانه و کانون فرهنگی هنری بشارت مسجد قمر بنی هاشم (ع) برگزار شد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه تاکید کرد: در این دوره آموزشی اصحابی، استاد حوزه و دانشگاه و ولایی از استادان دانشگاه در خصوص قرآن،‌ نگاهی به زن در مکاتب غربی، حقوق زن در اسلام و خانواده، حضور و نقش آفرینی زن در جامعه اسلامی و بررسی جایگاه زن در توسعه دین باوری در ایران قبل و بعد از انقلاب سخن گفتند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان کرمانشاه، تصریح کرد: دین مبین اسلام برای خانواده اهمیت فراوانی قائل است و آن را سنگ بنای مهم حیات اجتماعی می شناسد و وحدت جامعه را از وحدت زوجین و وحدت اعضای خانواده می شناسد.

وی آشنایی اعضای کانون ها با حقوق و مسئولیت های زن و خانواده در اسلام، فراهم کردن زمینه بروز استعدادها، جذب نیروهای مستعد در زمینه جنبش نرم افزاری و بسط و گسترش آن در جامعه را از اهداف این دوره آموزشی عنوان کرد.

صفری حقوق زن و خانواده در اسلام، زن و جریان شناسی پوشش در ادیان توحیدی، شاخصه های خانواده و زن ایده آل از منظر اسلام، زن و جامعه اسلامی، زن و آخر الزمان و بررسی انتقادی مکتب فمنیسم را از دیگر موضوعات جلسات کرسی های آزاد اندیشی ویژه خواهران عضو کانون های مساجد برشمرد.