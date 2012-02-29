به گزارش خبرگزاری مهر در متن این پیام آمده است:

برگزیده شدن فیلم "جدایی نادر از سیمین" در مراسم اسکار را که به عنوان بهترین فیلم خارجی زبان برنده جایزه شده است، اولاً به اصغر فرهادی و همه عوامل فیلم و سپس به اهالی سینمای ایران تبریک می‌گویم. امید است این دست‌آورد بزرگ هنری را پاس بداریم و به آن به‌عنوان یک اتفاق ملی نگاه کنیم.

یک اثر، چه در حوزه علمی و چه هنری، وقتی جهانی می‌شود، دیگر از قالب فردی خارج و به‌عنوان یک کلیت دیده می‌شود که آن هم نام عزیز کشور اسلامی ایران است.

ضمناً نباید فراموش کنیم که این فیلم اتفاقاً جزو فیلم‌های معدودی بود که ابتدا در جشنواره فیلم فجر درخشید و برنده 5 سیمرغ بلورین شد و با مخاطب داخلی ارتباط گسترده‌ای پیدا کرد و سپس در محافل جهانی نیز درخشید. این خود، دست‌آوردی بزرگ برای سینمای ملی است.