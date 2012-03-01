حاجی بابایی: 57 هزار نیروی مازاد در دوره راهنمایی داریم/تراژدی اردوها

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته کانون اخبار مختلفی در آموزش و پرورش بود که چکیده ای از آن را در ادامه می خوانید:

اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و سربازی دانشجویان

بالاخره اساسنامه دانشگاه فرهنگیان بعد از سالها بحث و بررسی، تصویب و از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد؛ براساس این اساسنامه دانشگاه فرهنگیان از سال آینده دانشجو در مقطع کارشناسی می پذیرد.

این خبر مهم را سرپرست دانشگاه پیامبر اعظم (ص) در روز سه شنبه نهم بهمن اعلام کرد و افزود: مدت زمان تحصیل کارشناسی این دانشجویان جزو سوابق کاری آنها خواهد بود و دانشجویان باید دو برابر مدت تحصیل در آموزش و پرورش خدمت کنند.

اسدی گرمارودی این خبر مهم را نیز داده است که " دانشجویان پسر دانشگاه فرهنگیان نیاز به گذراندن دوره خدمت سربازی نخواهند داشت." همچنین قرار است که این دانشگاه تا مقطع دکترا دانشجو پذیرش کند.

برای اطلاع از جزئیات بیشتر متن کامل خبر را در اینجا بخوانید.

بازهم اردوهای دانش آموزی حادثه آفرید

سه شنبه نهم اسفند ماه، برای بار سوم در عرض کمتر از یک ماه گذشته ، سومین واقعه تلخ در اردوی دانش آموزی رقم خورد و این بار در اردوی دانش آموزان دبیرستان البرز در سپیدان استان فارس، چهار دانش آموز کشته و 34 تن مجروح شدند. بیش از این نیز یک معلم و یک دانش آموز در اردوی راهیان نور و بیشتر در 15 اسفند سه دانش آموز از استان خراسان رضوی در این اردوها کشته شدند. هر سه این حادثه بر اثر سهل انگاری راننده و فرسوده بودن اتوبوس واقع شده است.

این اتفاقات ناگوار در حالی دنباله دار شده است که وزیر آموزش و پرورش در حاشیه هئیت دولت در سوم اسفند ماه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در این باره گفته است: "درمورد این حوادث من مسئول نیستم، از مسئولان حمل ونقل دراین رابطه بپرسید."

معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش نیز تاکنون در مواجه با این سه واقعه واکنشی نشان نداده است.

نشت گاز در جشن تکلیف

باید در همین جا روز سه شنبه را برای آموزش و پرورش روز حادثه ها نامید، به جز اتفاق ناگواری که در سپیدان برای دانش آموزان مدرسه البرز رخ داد، در تهران نیز یک مورد گازگرفتگی برای دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی که در مراسم جشن تکلیف شرکت کرده بودند رخ داد که شکر خدا به خیر گذشت.

دانش آموزان مدرسه ای در منطقه دو تهران که برای شرکت در جشن تکلیف در یکی از سالنهای پذیرایی در جوار حرم حضرت عبدالعظیم شرکت کرده بودند، براثر نشت گاز مونو اکسید کربن از بخاری فاقد دودکش دچار مسمومیت گازی شدند که با حضور به موقع آتش نشانی حادثه ختم به خیر شد.

اگرچه در بین تعداد مدعوین بین آموزش و پرورش و آتش نشانی اختلاف نظر است اما در هر صورت هر دو تاکید دارند که 11 نفر از دانش آموزان مسموم راهی بیمارستان شدند.

حاجی بابایی سخنگوی وزارتخانه خود شد

در هفته جاری، وزیر آموزش و پرورش با یکی از رسانه های کشور، گفتگوی مشروحی را داشته که حاوی نکات جالبی است؛ حاجی بابایی از رابطه خود با خبرنگاران و حوزه رسانه صحبت کرده و تلویحا اشاره داشته که باید تنها سخنگوی وزارتخانه شخص وی باشد. متن کامل این پرسش و پاسخ به این گونه است:

خبرنگار: شما بیشتر از مجموعه وزارتخانه صحبت می‌کنید؟ در برنامه‌های پوششی، تنها خبر سخنرانی شما و خبر در جمع خبرنگاران است، به همین دلیل چهره وزیر بیشتر نمود دارد؟ بیشتر مطالب خوب و خبرساز وزارتخانه از جانب شما اطلاع‌رسانی می‌شود و نقش معاونان کمرنگ است؟

حاجی‌بابایی: فکر نمی‌کنید من وزیر مطلعی نسبت به مسائل هستم؛ معاونانم همه زحمتکش و اهل مطالعه هستند، حالا اگر من هم نسبت به همه امور اطلاعات داشتم و خواستم جواب بدهم، این اشکال یا حُسن است؟ بنده با همکاری که با دوستان دارم، روی طرح‌هایی که اجرا می‌کنم، کار کردم. این نیست که کسی به من طرح بدهد و من روی آن کار کنم؛ کار من عملیاتی است.مثلاً دو روز همایش کاری داشتم، همه مدیران کل، معاونان پرورشی بودند، همه مدیران کل نوسازی بودند، از 8 صبح تا 8 شب بوده است. تمام 12 ساعت من مدیر جلسه بودم.

اگر یک کسی حرفی را بالا و پایین زد، چه کسی باید جواب دهد؟ خب من باید جواب دهم. شما به عنوان خبرنگار قبول دارید، وقتی کسی حرف می‌زند، آنقدر باید دقیق حرف بزند که روی کلماتش گیر ندهند. آیا قبول دارید همه دنبال این هستند که یک خبر منفی بگیرند و کار کنند و این بد است.

حاجی بابایی در بخش دیگری از سخنانش گفته است که: "شما می‌گویید معاونان هم بگویند؟ اما چه کسی در برابر مجلس مسئول است؟"

با این سخنان وزیر شما چه برداشتی غیر از اینکه وی باید سخنگوی وزارتخانه باشد، می کنید؟ آن خبرنگار از وزیر آموزش و پرورش نپرسید که آیا شما از جزئی ترین اخبار آموزش و پرورش همچون واقعه تلخی که در سپیدان رخ داد یا نشت گاز در جشن تکلیف یا مسموم شدن دانش آموزان با شیر هم خبر دارید یا نه؟ و آیا می توان شان وزیر را در حد این پرسش ها پایین آورد.

آقای وزیر در همین جا به جای آن خبرنگار از شما می پرسیم که آیا شما در هر لحظه از روز و هر ساعت می توانید پاسخگوی انبوه پرسش ها در آموزش و پرورش باشید یا بهتر این است که به معاونان زحمتکش و اهل مطالعه خود هم اطمینان کنید.

تایید نصفه و نیمه خبر مهر توسط وزیر آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش در ادامه این گفتگو خبر مهر مبنی بر مازاد 75 هزار نیرو را تا مرز 57 هزار نیرو تایید کرد و این در حالی است که روابط عمومی این وزارتخانه کل خبر را تکذیب کرده بود.

حاجی بابایی در این گفتگو گفته است: "خبر دروغ 100 درصد را می‌زنند و می‌گویند تکذیب هم نکن. خیلی جالب است. کسی می‌گوید 75 هزار معلم راهنمایی مازاد شدند. من نمی‌گویم غرضی هست انشاءالله ناآگاهی هست. کسی که عدد و رقم را نمی‌داند، حتماً از کسی پرسیده است که نمی‌داند، اولاً او جای هفت و پنج را اشتباه گرفته است. این خبر را من در جلسه خودم گفتم اما ناقص نوشته شده است."

اگر خبرگزاری مهر جای 7 و 5 را اشتباه گرفته عذرخواهی کرده و اعلام می دارد که 57 هزار معلم دوره راهنمایی در سال تحصیلی آینده مازاد هستند.

نقل قول ها از وزیر آموزش و پرورش براساس خبر آن رسانه بوده و یک کلمه جا به جا نشده است.

حضور دو وزیر در یک اقلیم

جمعه شب گذشته وزیر آموزش و پرورش وقت به همراه وزیر سابق آموزش و پرورش با حضور در برنامه 22 درباره وضعیت نهاد تعلیم و تربیت و انتخابات مجلس سخن گفتند.

علیرضا علی احمدی که بعد از دوران وزارت خود سکوت اختیار کرده بود، با انتقاد از عملکرد مجلس هشتم در حوزه آموزش و پرورش گفت: من هنوز فراموش نمی کنم که برای تفهیم یک نکته به نمایندگان چقدر باید تلاش می کردم؛ به طور مثال برای قانون حذف کنکور که مجلس به آن تاکید داشت چقدر تلاش کردم تا به آنها بفهمانم که این قانون، آموزش و پرورش را به مدرسه کنکور تبدیل می کند.

وی تصریح کرد: کمیسیون آموزش و تحقیقات بدلیل اینکه دولت های گذشته تعامل مناسبی با دانشگاه آزاد اسلامی نداشتند و به همین دلیل دانشگاه آزاد فراکسیون بزرگی را در مجلس هشتم ایجاد کرده بود که اگرچه تابلو نداشت اما موجب شده بود که اولویت کمیسیون آموزش و تحقیقات، دانشگاه آزاد و دفاع از آن شود و به همین دلیل کمتر به مسائل آموزش و پرورش توجه می کردند.

البته علی احمدی در چند آیتم برنامه از برنامه های خود در آموزش و پرورش دفاع کرد و گفت که وی برای ورزش دانش آموزی و سند تحول بنیادین تلاش کافی کرده است.