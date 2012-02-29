25 نامزد نمایندگی در خوزستان انصرف دادند

رسول صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از مجموع 319 داوطلبی که نام نویسی کرده بودند 98 نفر رد صلاحیت، 16 نفر در هفته اول انصراف و 9 نفر نیز به واسطه ائتلافهای انجام شده استعفا داده اند.

وی افزود: در زمان حاضر رقابت انتخاباتی در شهرهای مختلف استان خوزستان میان 196 نفر از نامزدهای انتخاباتی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای کسب کرسی نمایندگی ادامه دارد.



صالحی افزود: انتظار می رود تمامی داوطلبان و طرفداران آنها با اتمام مهلت قانونی تبلیغات، ستادها و فعالیتهای خود را تعطیل کرده و از قانون انتخابات و شیوه تبلیغات تمکین کنند.

وی تصریح کرد: طبق اعلام ستاد انتخابات استان از چند روز پیش در سراسر استان آمادگی 100درصدی برگزاری انتخابات به وجود آمده و امیدواریم در روز جمعه 12 اسفند در فضایی با طراوت انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شود.



رئیس کمیته اطلاع رسانی انتخابات خوزستان به میزان مشارکت مردم در هشت دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان اشاره کرد و گفت: میانگین حضور مردم در این هشت دوره انتخابات در استان 60 درصد و میزان مشارکت انتخابات اخیر مجلس 54.6 درصد بوده است ولی ما انتظار داریم در این دوره خوزستانیها رکورد مشارکت اخیر خود را بشکنند.



صالحی گفت: از جمعیت استان خوزستان که بالغ بر چهار میلیون و 500 هزار نفر است تعداد سه میلیون و 29 هزار نفر از واجدین شرایط قانونی رای دادن در این دوره از انتخابات هستند.

وی افزود: از این تعداد 204 هزار نفر رای اولی در سراسر استان وجود دارند.



صالحی تصریح کرد: از زمان آغاز مهلت نام نویسی نامزدهای انتخاباتی 318 نفر ثبت نام کردند که از این تعداد 102 نفر رد صلاحیت شدند و در حال حاضر حدود 200 نفر در سراسر استان برای تصدی 18 کرسی نمایندگی به رقابت خوهند پرداخت.



رئیس روابط عمومی استانداری خوزستان گفت: تمام اقدامات تامینی، تجهیزاتی، پشتیبانی، نیروی انسانی و تدارکارت برای برگزاری انتخابات به طور کامل مهیا است.



وی افزود: در خوزستان دو هزار و 809 صندوق اخذ رای وجود دارد که از این تعداد یک هزار و 951 صندوق به صورت ثابت و 858 صندوق سیار هستند همچنین به موجب قانون، در اهواز سه صندوق فرعی کار رای‌گیری از اقلیتهای مذهبی را انجام می دهند.