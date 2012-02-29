  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۶

حاجیلو رئیس آکادمی فوتبال باشگاه استقلال شد

حاجیلو رئیس آکادمی فوتبال باشگاه استقلال شد

اصغر حاجیلو، پیشکسوت تیم فوتبال استقلال ظهر امروز چهارشنبه با دریافت حکمی از سوی علی فتح‌الله‌زاده به عنوان ریاست آکادمی باشگاه استقلال انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حاجیلو که پیش از این سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان بوده است از امروز رسما عهده دار مسئولیت آکادمی فوتبال باشگاه استقلال خواهد شد.

در متن حکم حاجیلو که به امضای علی فتح الله زاده رسیده، آمده است: نظر به تعهد، تخصص و پیشکسوت بودن جنابعالی در عرصه ورزش، بدینوسیله شما به عنوان رئیس آکادمی فوتبال باشگاه فرهنگی - ورزشی استقلال ایران به مدت یک سال منصوب می‌شوید. امید است در جهت خدمت به نسل جوان کشور و در پرتو توجهات خداوند متعال ضمن همکاری با مدیریت باشگاه، موفق و مؤید باشید.

پیش از این حسن روشن رئیس آکادمی باشگاه استقلال بود که به دنبال بروز برخی مشکلات از سمت خود کناره گیری کرد.

کد مطلب 1547208

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها