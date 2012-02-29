حاجیلو رئیس آکادمی فوتبال باشگاه استقلال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حاجیلو که پیش از این سرپرست تیم ملی فوتبال کشورمان بوده است از امروز رسما عهده دار مسئولیت آکادمی فوتبال باشگاه استقلال خواهد شد.

در متن حکم حاجیلو که به امضای علی فتح الله زاده رسیده، آمده است: نظر به تعهد، تخصص و پیشکسوت بودن جنابعالی در عرصه ورزش، بدینوسیله شما به عنوان رئیس آکادمی فوتبال باشگاه فرهنگی - ورزشی استقلال ایران به مدت یک سال منصوب می‌شوید. امید است در جهت خدمت به نسل جوان کشور و در پرتو توجهات خداوند متعال ضمن همکاری با مدیریت باشگاه، موفق و مؤید باشید.

پیش از این حسن روشن رئیس آکادمی باشگاه استقلال بود که به دنبال بروز برخی مشکلات از سمت خود کناره گیری کرد.