وداع عربستان با جام جهانی در سه دقیقه/ عمان صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته ششم و پایانی از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا از ساعت 11:30 امروز چهارشنبه با دیدار تیم‌های چین و اردن آغاز شد. این دیدار تشریفاتی که از گروه A رقابت‌ها و در ورزشگاه گوانگژو برگزار شد در پایان به برتری 3 بر یک تیم چین انجامید.

برای چین در این بازی خانگی هائو جانمین (43 و 69) و یو دادائو (88) موفق به گلزنی شدند و تنها گل تیم اردن را نیز عبدالله سلیم در دقیقه 85 به ثمر رساند. با این نتیجه تیم اردن همچنان با 12 امتیاز در صدر جدول گروه A باقی ماند و تیم چین نیز با 9 امتیاز جایگاه خود را در رده سوم جدول این گروه استحکام بخشید.

دیگر دیدار این گروه را امشب تیم‌های عراق و سنگاپور در ورزشگاه العربی دوحه برگزار خواهند کرد. این بازی نیز تشریفاتی است و تاثیری بر شرایط صعود تیم‌ها نخواهد داشت.

امروز همچنین دیدار تشریفاتی تیم‌های تاجیکستان و کره شمالی که از گروه C مسابقات برگزار شد به نتیجه تساوی یک بریک انجامید. دیگر دیدار این گروه را امروز تیم‌های ژاپن و ازبکستان برگزار می‌کنند.

در حساس‌ترین دیدارهای هفته ششم و پایانی از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا از ساعت 14 امروز دو دیدار از گروه D برگزار شد که طی آن استرالیا در خانه از عربستان پذیرایی کرد و تایلند در مسقط به مصاف عمان رفت.

تیم ملی فوتبال عربستان که از راهیابی به جام جهانی 2010 بازمانده بود، حضور ضعیف خود در مرحله سوم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا را با شکست 4 بر 2 مقابل استرالیا به اتمام رساند. برای استرالیا در این بازی خانگی که در ورزشگاه AAMI Park ملبورن برگزار شد، آلکس بروسکو (43 و 75)، هری کیول (73) و برت امرتون (76) گل زدند و گل‌های تیم عربستان توسط سالم الدوساری (19) و ناصر الشمرانی (2+45) به ثمر رسید. عربستان تا دقیقه 73 این بازی با نتیجه 2 بر یک از میزبان خود پیش بود و در عرض سه دقیقه پیروزی را با شکست عوض کرد.

از سوی دیگر تیم ملی فوتبال عمان در مسقط با نتیجه 2 بر صفر از سد تایلند گذشت تا بالاتر از عربستان به عنوان تیم دوم گروه D جواز حضور در مرحله چهارم از مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا را بدست آورد. گل‌های عمان در این بازی توسط حسین الحدری (9) و محمد مبارک (90) به ثمر رسید.

با این نتایج جدول رده بندی گروه D از مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 در قاره آسیا به شرح زیر درآمد:

1- استرالیا 15 امتیاز، 2- عمان 8 امتیاز، 3- عربستان 6 امتیاز، 4- تایلند 4 امتیاز