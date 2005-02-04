پيروزي گسترده ائتلاف عراق يكپارچه

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شبكه خبري العربيه،"مصطفي صفوه الرشيد" پنج شنبه دركنفرانس مطبوعاتي در بغداد،‌ گفت : كه يك ميليون و600 هزار تعرفه راي از صبح روز سه شنبه در كاخ كنفرانس ها دربغداد بررسي شده است .



همچنين درنتايج اوليه انتخابات مجمع ملي عراق درشش استان، دو فهرست انتخاباتي" ائتلاف يكپارچه عراق" مورد حمايت آيت الله سيستاني ومتشكل از احزاب اصلي شيعه و كانديداهايي از سراسرعراق و" العراقيه" به رياست اياد علاوي نخست وزير موقت عراق در صف اول رقابت هستند.



نتايج اوليه انتخابات روز يكشنبه گذشته براي انتخاب 275 عضو مجمع ملي عراق كه از سوي شبكه خبري العربيه اعلام شد، بر اين اساس است:

1- استان السماوه (المثني) : فهرست ائتلاف عراق يكپارچه :( 112 هزار راي )؛‌ ‌فهرست العراقيه :( 25 هزار راي )

2- استان القادسيه ( الديوانيه) :فهرست ائتلاف عراق يكپارچه (: 177هزار راي) ؛‌ ‌فهرست العراقيه :(34 هزار راي )

3- استان ذي قار(حاصل شمارش 65 درصد كل آرا): فهرست ائتلاف عراق يكپارچه :( 281 هزار راي ) ؛ ‌فهرست‌ العراقيه :( 39 هزار راي )

4- استان نجف (حاصل شمارش 45 درصد كل آرا) : فهرست ائتلاف عراق يكپارچه ( 157 هزار راي ) ؛

‌فهرست العراقيه :( 29 هزار راي )

5- استان بغداد "(حاصل شمارش 25 درصد كل آ‍را)": فهرست ائتلاف عراق يكپارچه ( 350هزار راي ) ؛

‌فهرست العراقيه :( 140هزار راي )

6-استان كربلا (حاصل شمارش 45 درصد كل آرا): فهرست ائتلاف عراق يكپارچه ( 86 هزار راي ) ؛

‌فهرست العراقيه :( 26هزار راي )



همچنين نتايج اوليه انتخابات مجمع ملي عراق در هشت كشور از 14 كشورخارجي كه انتخابات درآن برگزار شده است از آن حكايت دارد كه همچنان رقابت اصلي ميان دو فهرست عراق يكپارچه و العراقيه است و تنها در كشور سوريه فهرست العراقيه تاكنون پيشي گرفته است.



امارات : فهرست ائتلاف عراق يكپارچه ( 48 درصد آرا )؛ ‌فهرست العراقيه :( 25درصد آرا )

استراليا: فهرست ائتلاف عراق يكپارچه ( 29 درصد آرا )؛ ‌فهرست العراقيه :(5/3 درصد آرا )

فرانسه : فهرست ائتلاف عراق يكپارچه ( 5/15 درصد آرا )؛ ‌فهرست العراقيه :( 6درصد آرا )

ايران : فهرست ائتلاف عراق يكپارچه ( 70 درصد آرا )؛ ‌فهرست العراقيه :( 5 درصد آرا )

اردن: فهرست ائتلاف عراق يكپارچه ( 44 درصد آرا )؛ ‌فهرست العراقيه :( 31درصد آرا )

سوريه: ‌فهرست العراقيه :(35 درصد آرا )؛ فهرست ائتلاف عراق يكپارچه ( 31 درصد آرا )

انگليس: فهرست ائتلاف عراق يكپارچه ( 19 درصد آرا )؛ ‌فهرست العراقيه :( 5 درصد آرا )

آمريكا : فهرست ائتلاف عراق يكپارچه ( 31 درصد آرا )؛ ‌فهرست العراقيه :( 4 درصد آرا )