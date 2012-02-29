شعرهای فیلیپ لارکین 26 سال پس از مرگش ویرایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، مجموعه «اشعار کامل» فیلیپ لارکین شاعر انگلیسی با ویرایش آرشی برنت، پروفسور رشته ادبیات انگلیسی در دانشگاه بوستون انتشار یافت.

با اینکه 26 سال از مرگ این نابغه عرصه شعر و ادب می‌گذرد، بسیاری از آثارش از نو ویرایش شده‌اند.

فیلیپ لارکین شاعر، کتابدار، رمان نویس و منتقد مطرح جاز در سال 1922 به دنیا آمد و در 1985 زندگی را بدرود گفت.

وی یکی از بزرگ‌ترین شاعران انگلیسی نیمه دوم قرن بیستم به شمار می‌آید و از سال 1961 تا 1971 نیز منتقد مطرح جاز در دیلی‌تلگراف بود.

این نابغه ادبیات همچنین «فرهنگنامه نظم انگلیسی قرن بیستم آکسفورد» را ویرایش کرد.

وی همچنین چند افتخار مهم را در کارنامه خود دارد از جمله می‌توان به دریافت «مدال طلای ملکه» برای شعر اشاره کرد. در سال 1984 وی به لقب ملک‌الشعرا مفتخر شد، اما خود از پذیرش این عنوان سرباز زد.

مجموعه نخست اشعار لارکین با نام «کشتی شمالی» در سال 1945 انتشار یافت. در سال 1955 هم دومین اثر ادبی‌اش با عنوان «کمتر فریب خورده» جوان انگلیسی را در عرصه ادبیات به شهرت رسانید.

گفته می‌شود، این شاعر در طول زندگی‌اش منتقد ویرانگر اشعار خود بود به طوری که شعر «درختان» با موضوع نوزایش را «شکمبه وحشتناک خونین» خواند.

وی در نامه‌هایش به تلخی از آثارش سخن می‌گوید و بسیاری از آن‌ها را کسالت‌آور می‌خواند. برای نمونه، خود یکی از آخرین اشعارش به نام «مرگ استعداد» را به باد انتقاد شوکه‌کننده گرفت.

یکی از دوستان نزدیک لارکین گفته است: وی همان‌گونه که به آن‌چه پیرامونش می‌گذشت، می‌اندیشید به وقایع درون خود نیز توجه خاصی مبذول می‌داشت.

شاعر در برهه‌ای از زندگی‌ در مشاهده تبحر خاصی پیدا می‌کند و آثار دوران پختگی وی هم نه تنها بیانگر روح بلندش، بلکه بریتانیای پس از جنگ جهانی دوم را با استادی خیره‌کننده‌ای به تصویر می‌کشند.

منتقدان شهرت لارکین را عمدتاً به خاطر خلق سه اثر به نام‌های «کمتر فریب خورده» (حاوی 29 شعر)، «عروسی‌های عید گلریزان» (32 شعر) و «پنجره‌های بلند» (24 شعر) برشمرده‌اند.

مجموعه «اشعار کامل» این شاعر بلندآوازه که تازگی ویرایش شده، بالغ بر 700 صفحه بوده و این واقعیت را نوید می‌دهد که دوران بزرگسالی وی همچون دوران جوانی‌اش پرثمر بوده است.

این مجلد حاوی اشعاری که خود وی برای چاپ دستچین کرده بود، آثار صرفاً چاپ شده در مجلات و همچنین اشعار انتشار نیافته حین حیاتش است. در نیمه دوم کتاب هم نقطه نظراتی در خصوص هر کدام از اشعار مشاهده می‌شود.

مجموعه جدید، لارکین را به عنوان شاعری پیچیده‌تر و با قرایح ادبی‌تر مطرح می‌سازد.

منتقدان مهم‌ترین ابیات این شاعر را «زندگانی نخست کسالت و سپس ترس است» و «آن‌چه از ما به یادگار می‌ماند عشق است» می‌خوانند.